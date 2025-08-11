Bundesautobahn 2 (Autostrada Federală 2, A2) leagă zona Ruhr din vest de Berlinul din est. Începe lângă orașul vestic Oberhausen, trece prin nordul văii Ruhr,, traversând fosta graniță interioară a RFG și continuând prin Magdeburger Börde pentru a se uni cu Ringul berlinez cu puțin timp înainte de a ajunge la Berlin.

Incidentul a avut loc pe 28 iulie, în apropierea orașului Burg din landul Saxonia-Anhalt. Poliția din Magdeburg a confirmat că aceasta este cea mai mare viteză înregistrată vreodată pe o autostradă germană.

Șoferul a depășit limita legală cu 200 km/ h pe acel sector de drum.

Bărbatul a primit o amendă de 900 de euro, 2 puncte de penalizare, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru trei luni.

În principiu, nu există restricții de viteză pentru autostrăzile din Germania, dar asta nu înseamnă „libertate totală”. Pe unele secțiuni sunt impuse restricții specifice.

A2, autostrada pe care a fost surprins vitezomanul, este una dintre cele mai importante din Germania, conectând mai multe zone industriale mari. Orașe importante precum Magdeburg, Braunschweig, Hanovra și Dortmund sunt situate aproape de A2.

Autostrada a fost modernizată la sfârșitul anilor 1990 și complet reconstruită în fosta Germanie de Est. Are 3 benzi de circulație și o bandă de avarie, în fiecare direcție.

