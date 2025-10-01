Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Populația a întâmpinat anunțul adoptării euro cu proteste sau cu entuziasm moderat. Moderat, deoarece leva e fixată la cursul euro din 1999, după ce înainte fusese fixată de marca germană. Așadar, teoretic, impactul n-ar trebui să fie unul extraordinar. Inflație au și vecinii de la sud de Dunăre, din pandemie încoace, și nu se văd semne de frânare în materie de scumpiri de la o lună la alta. O comparație a prețurilor din România și din Bulgaria a fost recent publicată în Libertatea.

„Vor fi și schimbări în bine, și schimbări în rău”

În tabelele Eurostat, privind salariile medii nete, salariile minime, plata pe oră, costurile pe angajat pentru angajatori și așa mai departe, România întrece Bulgaria. Nu cu mult, dar nici la fotofiniș. Potrivit sursei citate, în 2025, salariul minim lunar în România e 797 de euro, cel din Bulgaria – 551 de euro. În UE, am intrat la braț, în 2007. Cu toate acestea, capra vecinului, fiind capră, a sărit în zona euro, în timp ce noi nu am reușit nici măcar deschiderea dosarului de aderare la moneda unică.

„Stați un pic mai bine ca noi, economic vorbind”, ne asigură Alexander, 21 de ani, din Varna, angajat la o companie de transporturi fluviale. „Nu fiți invidioși! Bulgaria și România merg mereu împreună. Nu suntem în fața voastră. Dacă te uiți la cum arată malul nostru și cum arată al vostru, când treci podul Ruse – Giurgiu, aș zice că, dimpotrivă, suntem în urmă. Compar mereu malurile când navighez pe Dunăre”.

Pasaj pietonal în zona centrală din Varna. Foto: Dumitru Angelescu/Libertatea

Tânărul susține că adoptarea euro „merită încercată”, indiferent de consecințe. „Părerile sunt total împărțite, pro și contra trecerii la euro. Eu sunt neutru. Zic că merită încercat. Încercăm și vom vedea. Vor exista și schimbări în bine, și în rău. Nu doar mai bine sau doar mai rău. Prietenii mei susțin că e un progres. Tind să am încredere în ei, nu în generațiile mai în vârstă, care sunt, masiv, împotriva euro. Ei au trăit în alte timpuri, noi trăim în timpurile noastre”.

„Problemele cu scumpirile le aveam și fără euro”

Pe o bancă din parcul de lângă Primăria Ruse, discutăm cu Stanislava, 39 de ani, angajată la o companie IT. „Sincer, mă aștept la lucruri bune după ce trecem la euro. Am un sentiment pozitiv legat de asta. Da, pe moment vor fi turbulențe, crize, inflație. Dar problemele astea cu scumpirile le aveam și fără euro. Pe termen lung, cred că efectele vor fi benefice pentru noi toți. Sper ca Uniunea Europeană să reziste, să ne bucurăm în continuare de libertatea asta de mișcare. Știu că românii ne vizitează des”.

Stradă pietonală din centrul istoric al orașului Ruse. Foto: Libertatea

La fel ca Alexander, și Stanislava consideră că România e peste Bulgaria la multe capitole. „Știți vorba aia, iarba din curtea vecinului pare mereu mai verde decât cea din curtea ta. Părerea mea e că țara voastră stă mult mai bine economic decât a noastră, voi ați făcut progrese mai mari. Pe noi ne-a ajutat Uniunea Europeană să menținem o oarecare stabilitate. A venit timpul să creștem și singuri, să ne dezvoltăm, nu putem depinde la nesfârșit de ajutorul UE”.

„Guvernul nostru nu ne-a explicat de ce e nevoie de asta”

Nu doar vârstnicii sunt eurosceptici în Bulgaria. Marina, 28 de ani, vânzătoare în Varna, se teme că renunțarea la leva va fi suportată de buzunarele celor mulți.

„O să fie mai greu pentru noi, cetățenii. O să pierdem bani, în urma convertirii din leva în euro, deja prețurile au fost rotunjite în sus. Sper să atingem repede un echilibru. Dar, personal, pe termen scurt, nu mă aștept la schimbări în bine. Poate cei din clasa de mijloc și mai sus nu vor resimți trecerea la euro. Dar oamenii cu venituri modeste vor fi foarte afectați”.

Nikolai, 22 de ani, din Varna vrea mai multe explicații de la Guvernul bulgar. Foto: Libertatea

Un alt tânăr neîncrezător în Guvern și „în orice măsuri ia acest Guvern” e Nikolai, 22 de ani, specialist în excavări arheologice din Varna. Despre Executivul actual de la Sofia, Nikolai afirmă că a fost ales după un scrutin cu prezență prea mică la vot pentru a avea legitimitate.

„Cred că leva este mai bună pentru țara mea decât euro”, spune el. „Guvernul nostru nu ne explică de ce ar trebui să schimbăm moneda. Mai mult, Guvernul manipulează prețurile. În luna mai, prețurile la transport, la combustibili erau jos. În luna iulie, au explodat. Cred că e bine să rămânem la moneda noastră. Să nu depindem de ce decid băncile și comisiile de la Bruxelles”.

„Poporul bulgar o să fie și mai sărac”

De mână cu Nikolai e soția lui, Preslava, 23 de ani, studentă în anul V la Farmacie. „Poate prețurile locuințelor vor scădea, după trecerea la euro. Dar celelalte se vor scumpi. Va continua inflația”, afirmă ea. „Dacă trecem la euro, Guvernul nostru, guvern nelegitim, așa îl consider, va avea mai mulți bani la dispoziție pentru propriile cheltuieli. Iar taxele noastre vor crește”, adaugă Nikolai.

Preslava, 23 de ani, din Varna nu are încredere în măsurile decise de politicienii. bulgari Foto: Libertatea

Cei doi și-au făcut planuri pentru o viață în Bulgaria, „nu ne gândim să plecăm în afară. Lucrez deja într-o farmacie. În curând, voi termina facultatea, vreau să trăiesc în țara mea și să ajut oamenii de aici”, declară Preslava.

Joan, 26 de ani, a lucrat câțiva ani în Franța și Olanda, dar a decis că în țara natală, „lucrurile sunt mai calme”, așa că s-a întors. E angajat la o pizzerie din centru, în Varna. „Îmi place Bulgaria, dar guvernanții ei sunt jalnici”, explică tânărul ieșit în pauza de prânz.

Joan, 26 de ani, din Varna afirmă că Bulgaria va pierde controlul asupra propriilor finanțe după trecerea la euro. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Poporul bulgar o să fie și mai sărac decât e acum, după trecerea la euro. Din 2020, prețurile s-au dublat, s-au triplat, dar salariile au rămas la fel. Iar dacă politicienii noștri vor vrea să crească salariul minim, vor trebui să ceară permisiune de la birocrații din Bruxelles pentru asta”.

„Cu toată propaganda Rusiei, mai bine să fim ancorați în Europa”

Nikolai, 52 de ani, profesor de științe politice din Varna, crede că „e foarte bine” că țara lui adoptă euro.

„Deja cursul leva e fixat după moneda europeană, de 25 de ani. O să fie mai ușor de călătorit, mai simplu pentru afaceri. Prețurile sunt deja mari, au luat-o razna. Nu știu de ce, nimeni nu știe. Anul trecut, ne permiteam să cumpărăm legume, fructe, anul ăsta, au prețuri nebunești. Nu mai iau roșii cu sacoșa, iau la bucată, două, trei. Două treimi din prețurile de la noi sunt la fel cu prețurile din Occident. Așa că trecerea la euro nu mai are ce mari modificări să aducă în privința asta. Dar, cu toată propaganda Rusiei, mai bine să fim ancorați în Europa”.

Nikolai, 52 de ani, din Varna spune că Bulgariei îi e mai bine alături de UE decât de Rusia. Foto: Libertatea

Julia, 36 de ani, medic în Varna, remarcă și ea intensificarea mesajelor anti-UE în rândul populației, după anunțarea renunțării la leva.

„Bulgaria depinde, economic vorbind, de dezvoltarea turismului. Iar pentru turism este foarte bine că trecem la euro. Oamenii nu vor mai trebui să-și bată capul cu schimbul valutar, înainte de a ne vizita țara. La fel, pentru investitorii străini, e o măsură care aduce beneficii. Cred că va fi mai bine, în general, după ce facem trecerea la euro, în ciuda faptului că e tot mai multă propagandă împotriva schimbării. Propaganda asta prinde la cei care au nostalgii și simpatizează Rusia”, subliniază doctorița.

„E ceva normal, suntem în UE din 2007”

Krum, 40 de ani, patronul unui magazin din Ruse, se numără printre cei convinși că trecerea la euro nu va produce mari efecte.

Krum, 40 de ani, din Ruse, afirmă că trecerea la euro nu va aduce mari schimbări în economie. Foto: Libertatea

„Nu văd care e problema. Ce-o să se întâmple? N-o să se întâmple nimic. Dacă ai idee cât de cât despre economie și finanțe, îți dai seama că, după atâția ani de când avem un consiliu valutar pentru leva, nu prea are ce să se mai schimbe. Pentru comercianți va fi mai simplu, pentru turiștii din Occident, la fel. În rest, nu are ce să fie diferit, leva e fixată de euro și acum”, declară bărbatul.

Ivan, 52 de ani, expert marketplace din Varna, se arată optimist în legătură cu adoptarea euro, „pentru că pesimiștii sunt cei bătrâni, în general”.

„Va fi mai bine pentru economie, pentru turism”, adaugă el. „Prețurile deja au crescut. Avem inflație, nu uriașă, dar inflație. E acolo. După trecerea la euro, domeniul meu – platformele de vânzări online – va avea de câștigat. Inclusiv pentru clienții noștri din România, va fi mai ușor să comande în euro decât în leva”.

Ivan, 52 de ani, din Varna, așteaptă cu optimism schimbarea monedei. Foto: Libertatea

Nevena, 30 de ani, din Ruse, e în căutarea unui loc de muncă. Renunțarea la moneda națională nu o neliniștește. „E ceva normal să trecem la euro. Suntem în Uniunea Europeană din 2007. Asta era de făcut, să avem și aceeași monedă. Nu din cauza acestei schimbări vom avea creșteri de prețuri. Din pandemie, de cinci ani, prețurile cresc încontinuu. Dacă folosim leva sau euro, nu e mare diferență. Nu de asta sărăcim”.

Un localnic portocaliu din Varna căruia nu îi pasă de adoptarea monedei euro. Foto: Libertatea

În afară de pasul în zona euro, vecinii bulgari au rezolvat problema mașinilor lăsate pe străzi cu amenzi drastice și parcări plătite prin aplicație. Au instalat camere video pe șosele, dând o grea lovitură, cu această ocazie, și vitezomanilor, și corupției din Poliția rutieră. Litoralul bulgăresc e preferat de mulți români, din motive care ar trebui să crape obrazul cam gros al HoReCa de la noi, după cum ați citit în Libertatea.

Porțiune de plajă din stațiunea Sf. Constantin și Elena din Bulgaria. Foto: Libertatea

Nu știm exact la ce se uită marinarul Alexander, în cursele lui pe Dunăre. Dar, tot ochiometric comparând, spre deosebire de vastul și bine întreținutul său omolog din Ruse, Centrul Vechi din București e doar o invitație la claustrofobie.

