Bugetul pentru vacanța de vară pe vremuri austere a fost asigurat, în general, prin metoda „bani la saltea”, iar rezervările au fost făcute din iarnă. Asta ne-au spus românii cu care am discutat la Nisipurile de Aur.

La Eforie, ne-au dat un pat de pe vremea lu bunica

Unul dintre ei, Nelu, din Suceava, șofer de TIR, ne-a dezvăluit râzând o sursă improbabilă a banilor de concediu: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Sunt prieten cu el. Când am o nevoie, îl sun să-mi trimită bani”.

Face un semn cu mâna la ureche, arătând cum îl sună pe premier. „Stau pe telefon cu el”. A venit în vacanță împreună cu soția, cu fiul lor adult și cu un cuplu de prieteni.

Deși Nelu are o constituție solidă, o toxiinfecție alimentară pe care susține că a luat-o de la un restaurant din Mamaia l-a scos din ritm. Acum se reface, întins pe șezlong. „Toată HoReCa românească sunt niște porci ordinari”, oftează el.

Soția lui intervine, pacificator: „Am mâncat și eu același lucru, dar n-am avut nici un fel de probleme. Atâta că era foarte scump. La Mamaia am stat o noapte doar, să vedem cum e litoralul. Pustiu, de ziceai că era extrasezon. Aici e plin de lume. Personal, n-am mai fost la noi la mare de mulți ani. Am venit la all inclusive aici. Trei adulți, 6 nopți, 1.900 de euro”.

Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert
Recomandări
Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Alee cu restaurante lângă plajă în Nisipurile de Aur, Bulgaria

„Prietenul” lui Bolojan adaugă că poate „băuturile nu sunt cele mai bune”, dar soția lui dă din cap: „Sunt chiar prea multe! Prea multă consumație strică”. Nelu i-a dat litoralului românesc o șansă, acum multă vreme, când a rezervat un sejur la all inclusive, la Eforie Nord. „Ne-am dus acolo, ne-au dat o cameră cu un pat vechi, de pe vremea lu bunica”.

Despre măsurile de austeritate și despre guvernanți, Nelu are cam aceeași opinie ca despre HoReCa românească. „Pe noi maxim ne afectează măsurile astea, cu scumpirile și taxele. Dacă asta au votat românii, ce să mai zic. Dacă pun hoții la conducere…”.

Diferența e la servicii, la bani e cam la fel”

Mai încolo, două doamne din Bistrița testează șezlongurile și cocteilurile care sunt incluse în preț.

„Ne-am programat vacanța de-o lună. Noi stăm în Venus, de fapt, acolo avem cazare. Dar, față de cum e la noi, aici e super. Îți aduc băuturile pe plajă. La bani e cam la fel. Diferența e la servicii, la cum arată plaja, apa e fără alge. Aici e plin de turiști, cum vedeți. La Venus, e gol. Toată lumea se plânge de plajă, că îți tai picioarele dacă mergi desculț”, explică una dintre femei.

Tânărul care a renunțat la cariera din IT pentru a face agricultură cu familia. „Lucrurile astea îmi dau sens. Mă simt bine că pot avea un impact”
Recomandări
Tânărul care a renunțat la cariera din IT pentru a face agricultură cu familia. „Lucrurile astea îmi dau sens. Mă simt bine că pot avea un impact”
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Româna este una dintre cele mai vorbite limbi pe plaja de la Nisipurile de Aur

Despre scumpiri și taxe, cele două ardelence spun că au amânat îngrijorarea până după concediu. „Vă dați seama că scumpirile astea o să le simțim, n-am apucat încă. Nu cred că schimbă ceva în bine, după cum au început”.

Stațiunea Nisipurile de Aur are un aer liniștit, cochet, cu străzi curate și fără dughene. Parcurile și zonele de promenadă arată fără cusur, verzi și îngrijite. Cu toate astea, Dragoș, 25 de ani, din zona Romanului, afirmă că se cam plictisește aici. A venit împreună cu gașca să vadă cum e la mare la bulgari: „Am luat trei zile, la all inclusive. Aici e pe relax. La noi, e pe distracție și alte chestii”.

Tânărul spune că lucrează în construcții în Irlanda, pentru un salariu de 4.500 de euro pe lună. A vizitat multe plaje și multe țări. „În România am fost la Costinești. Dintre toate locurile unde am fost, în Spania, în Tenerife, mi s-a părut cel mai frumos loc să îți faci concediul”.

Cum au mințit PSD și PNL ca să își păstreze politrucii și sinecurile din companiile de stat
Recomandări
Cum au mințit PSD și PNL ca să își păstreze politrucii și sinecurile din companiile de stat

Cum fac bulgarii ar trebui să copieze și ai noștri!”

Doi prieteni din județul Gorj, din Novaci, Dorel și Cosmin, se bucură de „relax” sub umbrelă. Șofer de camion, Dorel afirmă că ai bani de concediu, dacă ești dispus să muncești. „Creșterile astea de TVA trebuiau făcute de mult. În România, se trăiește bine. Cine muncește… Ai un serviciu constant și cât de cât bine plătit… Ai unde munci. Că nu toate slujbele sunt bine plătite… Că unii sunt la început… Sau profită patronii… Dar la noi, la țară, nu ai pe cine angaja să muncească, nu mai sunt oameni. Adică găsești, dar scumpi. 400 de lei pe zi”.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Alee de promenadă în stațiunea Nisipurile de Aur

Cosmin, care e pensionar pe caz de boală, afirmă că voucherele de vacanță pentru bugetari au dereglat piața de pe litoralul românesc. „Aici ne-am făcut rezervarea din ianuarie, 2.800 de lei, patru nopți, trei persoane. Drumul e mai lung, dar oferta e mai bună. Cum fac bulgarii ar trebui să copieze și ai noștri. Voucherele alea au ridicat prețul. Noi, care n-avem vouchere, n-am contat pentru ei”.

Inevitabil, ca între orice români care se întâlnesc pe plajă în Bulgaria, discuția revine la scumpirile de acasă. Despre ce altceva să discuți în concediu? „Nu zic că erau necesare măsurile astea de austeritate”, își nuanțează poziția Dorel. „Dar nici să mă plâng acuma că trăim rău. Adică libertate în România este? Este, nu? Te duci și muncești unde vrei. Dacă vrei să muncești”.

Nu-mi permit să mă duc în concediu la noi”

Un polițist din județul Bihor își lasă familia să meargă înainte spre hotelul de 4 stele unde sunt cazați, ca să ne poată împărtăși motivele pentru care a ales Bulgaria ca destinație de vacanță.

„Mie mi se par mai frumoase stațiunile noastre, Venusul, cu nisipul ăla fin. Dar parcă nu-mi permit să mă duc în concediu la noi. Față de oferta de la Venus, am găsit la Nisipurile de Aur cu o mie de euro mai ieftin sejurul. Cred că fiecare se gândește acum la scumpiri și se uită mai atent la ofertele de pe piață”.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Un polițist din Oradea lângă hotelul de patru stele unde a găsit cazare mai ieftină decât în stațiunea Venus

Ca lider de sindicat, bărbatul comentează că măsurile anunțate de Guvernul Bolojan îi dau peste cap planurile de pensie. „Când m-am angajat, am avut un contract, apoi s-a tot schimbat contractul, s-au schimbat vârstele din el… Vom vedea ce-o mai fi”.

Mama, tata și băiețelul stau adunați sub umbrelă, în mijlocul jucăriilor și castelelor de nisip. Au venit aici din Ilfov. Tatăl lucrează ca șofer livrator pentru o firmă de curierat. „De vreo 4 luni am strâns bani pentru concediul ăsta”, explică el. „Patru nopți, 2.500 de lei. Litoralul românesc e prea scump. Foarte scump față de ce ni se oferă aici. Plaja măturată, apa curată. Prietenii noștri sunt acum la Costinești – apa murdară, plaja, nu mai zic”.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Un tată de familie din Ilfov spune că litoralul românesc e prea scump în comparație cu oferta bulgarilor

Inflația și taxele noi au rămas la graniță. „Nu ne gândim deocamdată. Normal că ne facem griji. Ar trebui să strângă parlamentarii cureaua, nu noi. Renunțăm la una, la alta. La mâncare n-avem cum să renunțăm. Dar nu cred că măsurile astea vor ajuta. Cu cât strângem noi cureaua mai mult, cu atât fură ei mai mult”.

Să ne organizăm mai bine bugetul”

Mult mai optimistă se arată Loredana Moldovan, consultant în domeniul fondurilor europene. Nu strângem cureaua, ne organizăm: „Sunt antreprenor și toate schimbările recente mă afectează. Nu mă gândesc neapărat la restrângere, ci să ne organizăm mai bine bugetul. Am încredere că măsurile au fost luate cu un anumit motiv, pentru a echilibra situația actuală”.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Loredana a ales litoralul bulgăresc deoarece are o fetiță mică și în hotelurile românești „sunt probleme cu igiena”

Tânăra ne explică de ce a ales să își petreacă vacanța la Nisipurile de Aur. „Am o fetiță mică și Bulgaria este mai aproape”. Litoralul românesc n-a fost luat în calcul. „Sincer să zic, nu am mai fost la noi la mare de foarte mult timp. Și din pricina raportului calitate-preț, și din pricina igienei, unde mai avem de lucrat. Aici am venit cu grupul, cu prietenii. Calitatea serviciilor, a hotelurilor, a plajei este mai bună”.

Loredana spune că a plătit 5.000 de lei, pentru 6 nopți de cazare, 2 adulți și un copil. „Evident că trebuie să pui ceva la saltea din timp. Organizare e cuvântul”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
GSP.RO
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva trăiesc într-o vilă de un milion de euro! Cum arată casa luxoasă în care a locuit și Andreea Marin
Tvmania.ro
Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva trăiesc într-o vilă de un milion de euro! Cum arată casa luxoasă în care a locuit și Andreea Marin

Alte știri

CFR anunță că nu vor mai fi anulate zecile de trenuri, după ce datoria a fost plătită în ultimul moment
Știri România 07:43
CFR anunță că nu vor mai fi anulate zecile de trenuri, după ce datoria a fost plătită în ultimul moment
Bogdan Ivan devoalează războaiele cu angajaţii ANRE care i-au reproșat schimbările din Energie: „A fost o discuție mai contondentă”
Știri România 29 aug.
Bogdan Ivan devoalează războaiele cu angajaţii ANRE care i-au reproșat schimbările din Energie: „A fost o discuție mai contondentă”
Parteneri
O comună din Neamț cu 2.900 de locuitori inregistrează un deficit de 300.000 de euro. Angajații primăriei au intrat în grevă
Adevarul.ro
O comună din Neamț cu 2.900 de locuitori inregistrează un deficit de 300.000 de euro. Angajații primăriei au intrat în grevă
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
Fanatik.ro
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală

Monden

Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Stiri Mondene 29 aug.
Ce a pățit Diana Șucu la Piața Pucheni, după ce a cumpărat roșii, flori și gogoșari: „N-au plătit niciodată nimic”
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Stiri Mondene 29 aug.
Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul soțului: „Nu suntem bine”. Actrița a spus detalii picante despre viața intimă cu Cristi Pitulice
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
ObservatorNews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Mediafax.ro
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
KanalD.ro
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat

Politic

PSD refuză plata CASS de către mame şi pensionari, în timp ce multinaţionalele sunt scutite de impozit. Grindeanu: „Vom corecta aceste lucruri”
Politică 29 aug.
PSD refuză plata CASS de către mame şi pensionari, în timp ce multinaţionalele sunt scutite de impozit. Grindeanu: „Vom corecta aceste lucruri”
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Politică 29 aug.
Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Fanatik.ro
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile