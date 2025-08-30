Bugetul pentru vacanța de vară pe vremuri austere a fost asigurat, în general, prin metoda „bani la saltea”, iar rezervările au fost făcute din iarnă. Asta ne-au spus românii cu care am discutat la Nisipurile de Aur.

„La Eforie, ne-au dat un pat de pe vremea lu bunica”

Unul dintre ei, Nelu, din Suceava, șofer de TIR, ne-a dezvăluit râzând o sursă improbabilă a banilor de concediu: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Sunt prieten cu el. Când am o nevoie, îl sun să-mi trimită bani”.

Face un semn cu mâna la ureche, arătând cum îl sună pe premier. „Stau pe telefon cu el”. A venit în vacanță împreună cu soția, cu fiul lor adult și cu un cuplu de prieteni.

Deși Nelu are o constituție solidă, o toxiinfecție alimentară pe care susține că a luat-o de la un restaurant din Mamaia l-a scos din ritm. Acum se reface, întins pe șezlong. „Toată HoReCa românească sunt niște porci ordinari”, oftează el.

Soția lui intervine, pacificator: „Am mâncat și eu același lucru, dar n-am avut nici un fel de probleme. Atâta că era foarte scump. La Mamaia am stat o noapte doar, să vedem cum e litoralul. Pustiu, de ziceai că era extrasezon. Aici e plin de lume. Personal, n-am mai fost la noi la mare de mulți ani. Am venit la all inclusive aici. Trei adulți, 6 nopți, 1.900 de euro”.

Alee cu restaurante lângă plajă în Nisipurile de Aur, Bulgaria

„Prietenul” lui Bolojan adaugă că poate „băuturile nu sunt cele mai bune”, dar soția lui dă din cap: „Sunt chiar prea multe! Prea multă consumație strică”. Nelu i-a dat litoralului românesc o șansă, acum multă vreme, când a rezervat un sejur la all inclusive, la Eforie Nord. „Ne-am dus acolo, ne-au dat o cameră cu un pat vechi, de pe vremea lu bunica”.

Despre măsurile de austeritate și despre guvernanți, Nelu are cam aceeași opinie ca despre HoReCa românească. „Pe noi maxim ne afectează măsurile astea, cu scumpirile și taxele. Dacă asta au votat românii, ce să mai zic. Dacă pun hoții la conducere…”.

„Diferența e la servicii, la bani e cam la fel”

Mai încolo, două doamne din Bistrița testează șezlongurile și cocteilurile care sunt incluse în preț.

„Ne-am programat vacanța de-o lună. Noi stăm în Venus, de fapt, acolo avem cazare. Dar, față de cum e la noi, aici e super. Îți aduc băuturile pe plajă. La bani e cam la fel. Diferența e la servicii, la cum arată plaja, apa e fără alge. Aici e plin de turiști, cum vedeți. La Venus, e gol. Toată lumea se plânge de plajă, că îți tai picioarele dacă mergi desculț”, explică una dintre femei.

Româna este una dintre cele mai vorbite limbi pe plaja de la Nisipurile de Aur

Despre scumpiri și taxe, cele două ardelence spun că au amânat îngrijorarea până după concediu. „Vă dați seama că scumpirile astea o să le simțim, n-am apucat încă. Nu cred că schimbă ceva în bine, după cum au început”.

Stațiunea Nisipurile de Aur are un aer liniștit, cochet, cu străzi curate și fără dughene. Parcurile și zonele de promenadă arată fără cusur, verzi și îngrijite. Cu toate astea, Dragoș, 25 de ani, din zona Romanului, afirmă că se cam plictisește aici. A venit împreună cu gașca să vadă cum e la mare la bulgari: „Am luat trei zile, la all inclusive. Aici e pe relax. La noi, e pe distracție și alte chestii”.

Tânărul spune că lucrează în construcții în Irlanda, pentru un salariu de 4.500 de euro pe lună. A vizitat multe plaje și multe țări. „În România am fost la Costinești. Dintre toate locurile unde am fost, în Spania, în Tenerife, mi s-a părut cel mai frumos loc să îți faci concediul”.

„Cum fac bulgarii ar trebui să copieze și ai noștri!”

Doi prieteni din județul Gorj, din Novaci, Dorel și Cosmin, se bucură de „relax” sub umbrelă. Șofer de camion, Dorel afirmă că ai bani de concediu, dacă ești dispus să muncești. „Creșterile astea de TVA trebuiau făcute de mult. În România, se trăiește bine. Cine muncește… Ai un serviciu constant și cât de cât bine plătit… Ai unde munci. Că nu toate slujbele sunt bine plătite… Că unii sunt la început… Sau profită patronii… Dar la noi, la țară, nu ai pe cine angaja să muncească, nu mai sunt oameni. Adică găsești, dar scumpi. 400 de lei pe zi”.

Alee de promenadă în stațiunea Nisipurile de Aur

Cosmin, care e pensionar pe caz de boală, afirmă că voucherele de vacanță pentru bugetari au dereglat piața de pe litoralul românesc. „Aici ne-am făcut rezervarea din ianuarie, 2.800 de lei, patru nopți, trei persoane. Drumul e mai lung, dar oferta e mai bună. Cum fac bulgarii ar trebui să copieze și ai noștri. Voucherele alea au ridicat prețul. Noi, care n-avem vouchere, n-am contat pentru ei”.

Inevitabil, ca între orice români care se întâlnesc pe plajă în Bulgaria, discuția revine la scumpirile de acasă. Despre ce altceva să discuți în concediu? „Nu zic că erau necesare măsurile astea de austeritate”, își nuanțează poziția Dorel. „Dar nici să mă plâng acuma că trăim rău. Adică libertate în România este? Este, nu? Te duci și muncești unde vrei. Dacă vrei să muncești”.

„Nu-mi permit să mă duc în concediu la noi”

Un polițist din județul Bihor își lasă familia să meargă înainte spre hotelul de 4 stele unde sunt cazați, ca să ne poată împărtăși motivele pentru care a ales Bulgaria ca destinație de vacanță.

„Mie mi se par mai frumoase stațiunile noastre, Venusul, cu nisipul ăla fin. Dar parcă nu-mi permit să mă duc în concediu la noi. Față de oferta de la Venus, am găsit la Nisipurile de Aur cu o mie de euro mai ieftin sejurul. Cred că fiecare se gândește acum la scumpiri și se uită mai atent la ofertele de pe piață”.

Un polițist din Oradea lângă hotelul de patru stele unde a găsit cazare mai ieftină decât în stațiunea Venus

Ca lider de sindicat, bărbatul comentează că măsurile anunțate de Guvernul Bolojan îi dau peste cap planurile de pensie. „Când m-am angajat, am avut un contract, apoi s-a tot schimbat contractul, s-au schimbat vârstele din el… Vom vedea ce-o mai fi”.

Mama, tata și băiețelul stau adunați sub umbrelă, în mijlocul jucăriilor și castelelor de nisip. Au venit aici din Ilfov. Tatăl lucrează ca șofer livrator pentru o firmă de curierat. „De vreo 4 luni am strâns bani pentru concediul ăsta”, explică el. „Patru nopți, 2.500 de lei. Litoralul românesc e prea scump. Foarte scump față de ce ni se oferă aici. Plaja măturată, apa curată. Prietenii noștri sunt acum la Costinești – apa murdară, plaja, nu mai zic”.

Un tată de familie din Ilfov spune că litoralul românesc e prea scump în comparație cu oferta bulgarilor

Inflația și taxele noi au rămas la graniță. „Nu ne gândim deocamdată. Normal că ne facem griji. Ar trebui să strângă parlamentarii cureaua, nu noi. Renunțăm la una, la alta. La mâncare n-avem cum să renunțăm. Dar nu cred că măsurile astea vor ajuta. Cu cât strângem noi cureaua mai mult, cu atât fură ei mai mult”.

„Să ne organizăm mai bine bugetul”

Mult mai optimistă se arată Loredana Moldovan, consultant în domeniul fondurilor europene. Nu strângem cureaua, ne organizăm: „Sunt antreprenor și toate schimbările recente mă afectează. Nu mă gândesc neapărat la restrângere, ci să ne organizăm mai bine bugetul. Am încredere că măsurile au fost luate cu un anumit motiv, pentru a echilibra situația actuală”.

Loredana a ales litoralul bulgăresc deoarece are o fetiță mică și în hotelurile românești „sunt probleme cu igiena”

Tânăra ne explică de ce a ales să își petreacă vacanța la Nisipurile de Aur. „Am o fetiță mică și Bulgaria este mai aproape”. Litoralul românesc n-a fost luat în calcul. „Sincer să zic, nu am mai fost la noi la mare de foarte mult timp. Și din pricina raportului calitate-preț, și din pricina igienei, unde mai avem de lucrat. Aici am venit cu grupul, cu prietenii. Calitatea serviciilor, a hotelurilor, a plajei este mai bună”.

Loredana spune că a plătit 5.000 de lei, pentru 6 nopți de cazare, 2 adulți și un copil. „Evident că trebuie să pui ceva la saltea din timp. Organizare e cuvântul”.

