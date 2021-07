Ce este RCA?



RCA-ul este un document obligatoriu pe care orice posesor de autovehicul, persoană fizică sau juridică, trebuie să îl aibă la îndemână atunci când este implicat într-un eveniment rutier neplăcut.



Excepție fac persoanele fizice sau juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul curselor automobilistice și antrenamentelor organizate legal.



Asigurarea RCA este singurul tip de asigurare obligatorie pe care statul român o impune pentru autovehicule.



Odată ce au încheiat RCA-ul, conducătorii auto primesc și o poliță de asigurare denumită Carte Verde. Aceasta este valabilă doar atunci când autovehiculul asigurat circulă în străinătate în statele neacoperite de poliță.



Pentru a putea achiziționa o asigurare de răspundere civilă autovehiculul trebuie să fie înmatriculat sau supus înmatriculării în România, să se afle în posesia persoanei care încheie asigurarea și să aibă toate actele disponibile.



Prima de asigurare RCA poate sa fie restituita in cazul in care autovehiculul este radiat sau este vandut. Exceptie de la regula fac masinile care sunt achizitionate in leasing.

Poliță RCA

Cât costă RCA?



În 2021, tarifele la RCA au crescut comparativ cu anul precedent pentru majoritatea categoriilor de șoferi, persoane fizice. S-au înregistrat, însă, și mici scăderi, mai ales la categoriile de vârstă 31-40 de ani și 41-50 de ani.



Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cea mai costisitoare asigurare RCA o plătesc șoferii sub 30 de ani cu autoturisme de peste 2.500 cmc.



La polul opus se află asigurarea RCA plătită de conducătorii auto cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani care dețin mașini cu o capacitate cilindrică mai mică de 1200 cmc.



Tarifele RCA practicate în 2021 (pe categorii de vârstă și cilindree mașină):



1. Șoferi sub 30 de ani:

1.098 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc;

1.112 lei pentru mașinile între 1.201-1.400 cmc;

1.308 lei pentru mașinile între 1.401-1.600 cmc;

1.449 lei pentru mașinile între 1.601-1.800 cmc;

1.605 lei pentru mașinile între 1.801-2.000 cmc;

2.236 lei pentru mașinile între 2.001-2.500 cmc;

3.032 lei pentru mașinile peste 2.500 cmc.

2. Șoferi între 31 și 40 de ani:

713 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc:

703 lei pentru mașinile între 1.201-1.400 cmc;

824 lei pentru mașinile între 1.401-1.600 cmc;

931 lei pentru mașinile între 1.601-1.800 cmc;

1.031 lei pentru mașinile între 1.801-2.000 cmc:

1.497 lei pentru mașinile între 2.001-2.500 cmc;

1.950 lei pentru mașinile peste 2.500 cmc.

3. Șoferi între 41 și 50 de ani:

693 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc:

740 lei pentru mașinile între 1.201-1.400 cmc;

863 lei pentru mașinile între 1.401-1.600 cmc;

940 lei pentru mașinile între 1.601-1.800 cmc;

1.053 lei pentru mașinile între 1.801-2.000 cmc;

1.496 lei pentru mașinile între 2.001-2.500 cmc;

2.048 lei pentru mașinile peste 2.500 cmc.

4. Șoferi între 51 și 60 de ani:

722 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc;

717 lei pentru mașinile între 1.201-1.400 cmc;

843 lei pentru mașinile între 1.401-1.600 cmc;

948 lei pentru mașinile între 1.601-1.800 cmc;

1.067 lei pentru mașinile între 1.801-2.000 cmc;

1.520 lei pentru mașinile între 2.001-2.500 cmc;

2.110 lei pentru mașinile peste 2.500 cmc.

5. Șoferi peste 60 de ani

726 lei pentru mașinile sub 1.200 cmc;

730 lei pentru mașinile între 1.201-1.400 cmc;

860 lei pentru mașinile între 1.401-1.600 cmc;

955 lei pentru mașinile între 1.601-1.800 cmc;

1.045 lei pentru mașinile între 1.801-2.000 cmc;

1.554 lei pentru mașinile între 2.001-2.500 cmc;

2.122 lei pentru mașinile peste 2500 cmc.

Prețul RCA este influențat de sistemul Bonus-Malus. Astfel, șoferii care nu au provocat daune primesc o reducere la prețul poliței de asigurare, în timp ce șoferii care au provocat daune vor plăti mai mult ca în anul anterior.



Pe ce perioadă se încheie RCA?



Contractul RCA se poate pe o perioadă semestrială sau pe 12 luni, în funcție de opțiunea proprietarului și de posibilitățile financiare ale acestuia.



Valabilitatea poliției va începe chiar din momentul în care asiguratorul a eliberat documentul și va expira în ultima zi de valabilitate, care este înscrisă pe polița de asigurare.



Spre exemplu, dacă poliția este încheiată la 15 iulie, pe o perioadă de 12 luni, aceasta va expira la data de 14 iulie a anului următor.



Există și excepții în care autovehiculul poate fi asigurat și pe perioade mai mici de o lună, după cum urmează:



autovehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European (SEE) pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;

autovehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;

autovehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe o perioadă de 30 de zile, însă nu mai mult de 90 de zile cumulat.

Ce daune acoperă RCA?



Comparativ cu alte asigurări auto, RCA acoperă numai pagubele produse terților din vina asiguratului.



Asigurarea obligatorie acoperă despăgubirile și atunci când șoferul vinovat de producerea accidentului nu respectă legislația sau nu deține permis de conducere.



Dacă evenimentul rutier s-a produs în perioada de valabilitate a RCA-ului, asiguratorul va acorda despăgubiri pentru:

vătămări corporale sau decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în același accident;

prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, etc.;

prejudicii reprezentând consecința imposibilității de folosire a autovehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;

cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului;

prejudicii materiale produse în acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite;

Asiguratorul nu va acorda despăgubiri pentru:

pagube produse de un autovehicul care aparține aceleiași persoane (fizică sau juridică);

partea de prejudiciu care depășește suma maximă stabilită prin lege, indiferent de numărul pagubiților;

prejudicii bunurilor transportate;

sumele pe care trebuie să le plătească șoferul vinovat către proprietarul autovehiculului, dacă acesta a fost împrumutat;

prejudicii produse în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare;

prejudicii produse ca urmare a transportului de materiale periculoase;

orice pretenții de diminuare a valorii bunurilor după reparații;

orice prejudicii, dacă șoferul vinovat nu face dovada unui RCA valabil la data accidentului.

Există situații în care asiguratorul poate să solicite despăgubiri persoanei vinovate. Spre exemplu, dacă evenimentul rutier a fost produs cu intenție sau a avut loc în timpul comiterii unei infracțiuni, asiguratorul poate solicita despăgubiri persoanei vinovate.



Există anumite limite de despăgubire. Acestea ajung la valoarea de un milion de euro pentru părțile materiale și la cinci milioane pentru vătămări corporale.



Atunci când caută un RCA ieftin, conducătorii auto trebuie să ia în calcul calitatea asigurării pentru că despăgubirile se oferă doar în anumite condiții.



Asiguratorii au obligația să constate daunele în maximum cinci zile de la notificarea efectuată de către persoanele păgubite. În vederea soluționării daunelor rezultate din accidentele ușoare este suficientă completarea de către șoferii implicați a Formularului de Constatare Amiabilă.



Ce acte ai nevoie pentru a încheia RCA?



Lista cu documentele necesare pentrru încheierea unei asigurări obligatorii RCA este foarte restrânsă și cuprinde următoarele:



Buletinul sau Cartea de identitate a proprietarului autovehiculului în cazul persoanelor fizice;

CUI firmă în cazul persoanelor juridice;

Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

Datele de identificare ale societății de leasing în cazul în care autovehiculul a fost achiziționat în leasing.

Ce riști dacă nu ai RCA valabil?



În situația în care nu deține o asigurare RCA valabilă, proprietarul autovehiculului va fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei. În același timp, Poliția va retrage plăcuțele de înmatriculare și reține certificatul de înmatriculare al mașinii.



Ca urmare, proprietarul va fi obligat să încheie RCA. În caz contrar, acesta nu va putea reintra în posesia certificatului de înmatriculare.



În cazul pierderii poliței RCA, asiguratorul poate emite un duplicat al poliției. Pentru asta va trebui să se publice seria și numărul poliței într-un ziar de circulație națională și să se editeze o cerere pentru solicitarea eliberării duplicatului.



