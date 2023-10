Ce putem învăța de la oamenii care se luptă cu statul pentru o viață normală, în cartierul lor. „În loc să ne plângem, ne putem lua același timp să-i scriem autorității responsabile”

Acum trei ani, Monica Prodan s-a mutat, alături de familie, în sectorul 6. Locuise încă din copilărie lângă parcul IOR, era obișnuită cu un spațiu verde generos. În Grozăvești însă nu a găsit mai nimic din toate astea.

Am ieșit cu copiii în fața blocului și mi-am dat seama că n-am unde să mă duc. Eram cu un copil de mână, unul în căruț, și eu unde mă duc acum?

În 2020, Monica și celelalte mămici din bloc se strângeau pe betonul din blocului, unde era doar o bancă. O întrista situația și a căutat alternative. Aproape de metroul de la Politehnica se află Parcul Grozăvești.

„Foarte murdar, canale neastupate, neiluminat. E un loc lăsat de izbeliște”, descrie Monica parcul despre care Libertatea a scris în 2022 arătând cum SRI și dezvoltatori imobiliari se bat pe el, în detrimentul cetățenilor.

Suprafața parcului este, de fapt, împărțită în trei: o parte e la administrația Sectorului 6, două hectare sunt la SRI (grupul Monicăi face demersuri pentru ca acestea să ajungă din nou la primărie) și cinci hectare au fost „retrocedate dubios”.

În acest parc a întâlnit-o pe Iulia Guțulov, o tânără care încerca să pună bazele unui grup civic pentru locuri de joacă în spațiul Grozăvești.

Cele două femei s-au împrietenit și au început să lucreze la Inițiativa „Pentru locuri de joacă și spații verzi în Grozăvești”, mentorate de cei de la organizația nonguvernamentală Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe).

Așa au pornit la o luptă de aproape trei ani cu autoritățile locale pentru ceva cât se poate de banal: un loc de joacă pentru copiii din cartier.

Am fost la audieri, am fost la ședințe de buget anuale, le spuneam de fiecare dată că vrem să ne facă un loc de joacă. Ei ne tot spuneau că nu este între priorități. După ce-am tot insistat, a început să ne spună că nu avem un domeniu public în zonă .

Cele două femei, care în acest moment reprezintă un grup de 600 de locuitori din Grozăvești, au început să caute singure un spațiu public în care să poată fi amenajat locul de joacă. Au făcut numeroase solicitări pe legea 544, au căutat în cadastre ca să vadă ce terenuri din cartier în administrația publică. Până la urmă, au găsit o parcare fără autorizație de construcție și apoi au anunțat primăria, „chiar dacă era treaba lor să facă asta”.

„I-am chemat pe teren și le-am spus: aici dorim un loc de joacă!”, își amintește Monica. Eforturile pentru cei mici le strecoară într-un program deja încărcat: e mamă cu doi copii și angajată full-time într-o multinațională.

E a doua lor mică victorie.

Prima a fost redeschiderea campusului Politehnicii – închis în prima carantină din pandemie.

„Bineînțeles că la început au zis că nu se poate, că e domeniu privat. Noi le-am spus că fusese mereu deschis înainte de pandemie. Zeci de ani, studenții știau că locul ăla e pentru toată lumea”. Monica nu e pe deplin mulțumită de rezultat. Campusul a fost redeschis cu program redus: dimineața de la 6 la 8, iar seara de la 17 la 22, ceea ce înseamnă că în serile de iarnă, când se întunecă devreme, nu va fi foarte util.

„Dar e bine și așa, te poți plimba pe alei.”

Să înveți să sărbătorești micile victorii e esențial când te angajezi într-o conversație cu administrația publică, în care nu știi cât de des vei fi ascultat și înțeles, crede femeia.

Acum principalul obiectiv al Monicăi și Iuliei este amenajarea și transformarea Parcului Grozăvești. Au strâns sute de semnături de la oamenii din cartier, au redactat scrisori oficiale către autorități și merg la evenimentele la care se pot întâlni cu aleșii locali, ca să poată cere intrarea parcului de la Politehnică în rândul lumii.

„Suntem răbdători și foarte hotărâți să nu cedăm”, spune Monica.

Prezentă la Târgul de Inițiative Civice, organizat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică, în 14 octombrie, Monica a discutat cu prefectul Bucureștiului despre cele cinci hectare din Parcul Grozăvești „retrocedate dubios”.

„El (prefectul Rareş Hopincă, n.r.) a făcut deja un demers în legătură cu retrocedarea parcului IOR și l-am rugat să facă același lucru și pentru Grozăvești. Cred că aceasta este soluția: să atacăm în instanță retrocedările ilegale”. Monica știe că o discuție sau o promisiune nu sunt suficiente. Urmează să meargă în audiere la prefect și să revină de câte ori va fi nevoie.

„A ajuns să fie o ambiție”, răspunde ea la ce o face să-și continue lupta. „La început eram frustrată, dar, investigând și căutând prin acte și prin legi și văzând ce drepturi avem, am zis nu se poate așa ceva. Trebuie să facem, e dreptul nostru”, spune Monica.

În eforturile lor, Iulia se ocupă mai mult de partea legală, iar Monica de comunicare și social media.

Inițiativa Monicăi și a Iuliei – să amenajeze un loc de joacă pentru copii și să redeschidă accesul în parc pentru oamenii din cartier – a fost doar una dintre inițiativele civice prezente la evenimentul dedicat lor, organizat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică a organizat, pe 14 octombrie.

La târg au participat mai multe grupuri de inițiativă civică din București care au reușit sau încă se luptă să convingă autoritățile publice să:

• construiască un Centru Cultural pentru comunitate – Grupul „Inițiativa Favorit”;

• redea comunității parcurile în întregime, inclusiv spațiile verzi retrocedate abuziv – Grupul de inițiativă civică Parc IOR – Titan;

• nu mai permită construcții nepotrivite pe spațiile verzi din cartiere – Grupul „Floreasca civică”;

• rezolve problemele de infrastructură într-o zonă din sectorul 1, acolo unde oamenii plătesc impozite, iar copiii merg în continuare prin noroaie la școală;

• asigure conservarea mediului natural al unui parc și întreținerea constantă a mobilierului acestuia.

Monica recunoaște că a început târziu să fie activă civic și că nu primise o educație în acest sens. Dar crede că niciodată nu e prea târziu.

„Cu siguranță toți suntem nemulțumiți de ceva în cartierul în care trăim. Cred că ar trebui să ne alocăm puțin timp și să adunăm câțiva oameni puternici lângă noi. Sunt sigură că orice om poate să facă asta”.

Și pentru Elena Lucaci, 37 de ani, președinta asociației „Părinți de cireșari” din sectorul 1, decizia de a se implica civic a venit târziu, după ce a devenit mamă.

Am început să văd lucrurile din jurul meu. Nu-mi dau seama în ce lume am trăit până atunci. Deși locuiam în același cartier, am început să văd diferit.