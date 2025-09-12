Un dovleac de aproape 900 de kilograme

Recordul a fost stabilit în urmă cu doi ani, când un agricultor din zonă s-a prezentat cu un dovleac de 865,5 kg și șase metri.

Orașul Kikinda din Provincia Voivodina se află la 70 de kilometri de Timișoara și se poate ajunge acolo atât prin Vama Jimbolia, cât și prin Vama Lunga. În punctul de trecere a frontierei Jimbolia, programul este non-stop, iar la Lunga, unde programul obișnuit 08.00-20.00, a fost prelungit până la ora 01.00.

Zilele Dovleacului Kikinda 2025 – ediția 40 transformă orașul din Voivodina în capitala dovleacului și a ospitalității bănățene. Turiștii români și sârbii sunt așteptați să descopere dovlecii giganți, tradițiile autentice, gastronomia locală și un program artistic divers.

La târg, vizitatorii vor putea cumpăra de la producători locali plăcinte cu ludaie, dulceață de dovleac, ulei de dovleac, semințe de dovleac și chiar bere de dovleac cu aromă de ghimbir sau scorțișoară. În cele 4 zile de sărbătoare, spectatorii vor avea parte de distracție pe cinste.

Pe scena amplasată în piața centrală a orașului vor urca artiști din Serbia: Ljubica Vraneš, Saša Kovačević, Sloba Radanović, Aco Pejović și Đorđe David.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Atracțiile principale ale festivalului

Concursul dovlecilor uriași – cultivatori din tot Banatul și din străinătate își aduc cele mai spectaculoase exemplare pentru a câștiga titlurile „Cel mai greu” și „Cel mai lung dovleac”.

– cultivatori din tot Banatul și din străinătate își aduc cele mai spectaculoase exemplare pentru a câștiga titlurile „Cel mai greu” și „Cel mai lung dovleac”. Mic dejun bănățean – Fruștiuc bănățean , tradiție de 40 de ani, târguri cu produse locale, specialități pe bază de dovleac, bere artizanală și suveniruri.

, tradiție de 40 de ani, târguri cu produse locale, specialități pe bază de dovleac, bere artizanală și suveniruri. Competiții culinare : Ceaunul de Aur și Ceaunul de Aur al Voivodinei, unde echipele pregătesc ciorba de pește cu multă boia.

: Ceaunul de Aur și Ceaunul de Aur al Voivodinei, unde echipele pregătesc ciorba de pește cu multă boia. Noutăți 2025 : Orchestra din Boljevac cântă la instrumente realizate din dovleci, iar „Camera de Oaspeți” se extinde pe două zile, cu ansambluri folclorice din Kikinda și alte orașe.

: Orchestra din Boljevac cântă la instrumente realizate din dovleci, iar „Camera de Oaspeți” se extinde pe două zile, cu ansambluri folclorice din Kikinda și alte orașe. Pentru cei mici : defilări și carnaval, ateliere de creație și teatru la Suvaca , ultima moară de cai funcțională din Balcani.

: defilări și carnaval, ateliere de creație și teatru la , ultima moară de cai funcțională din Balcani. Expoziții de artă, literatură și sculptură , pictură naivă din Padina și Kovačica, dar și prelegeri științifice despre cultura dovleacului.

, pictură naivă din Padina și Kovačica, dar și prelegeri științifice despre cultura dovleacului. Evenimente sportive: tir sportiv, șah, fotbal, tenis, badminton și parabadminton – competiție care promovează incluziunea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE