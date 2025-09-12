A crescut pragul minim pentru a intra în clasament

A fost publicată lista Forbes a celor mai bogați 400 americani din 2025. Larry Ellison și Mark Zuckerberg completează top 3, cu averi de 276 și 253 de miliarde de dolari. Pragul de intrare în clasament a crescut la 3,8 miliarde de dolari, cu 500 de milioane mai mult decât în 2024.

Elon Musk continuă să domine clasamentul, devenind prima persoană care depășește 400 de miliarde de dolari. Cu o avere de 428 de miliarde de dolari, Musk este cel mai bogat american pentru al patrulea an consecutiv. Creșterea de 184 de miliarde de dolari a fost susținută de aprecierea acțiunilor Tesla (+56%) și de succesul companiilor SpaceX și xAI.

Larry Ellison și Mark Zuckerberg, pe urmele lui Musk

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu o avere de 276 de miliarde de dolari, ocupă locul doi pentru prima dată în 25 de ani. Averea sa a crescut datorită unei creșteri de 60% a acțiunilor Oracle, notează Forbes.

Aceeași publicație precizează miercuri, 10 septembrie, după realizarea clasamentului, că Larry Ellison a devenit mai bogat cu aproape 100 de miliarde de dolari într-o singură zi. Acțiunile Oracle au crescut cu 38% miercuri dimineață. Este considerat cel mai mare câștig într-o singură zi, iar totul se datorează participației de 41% a lui Ellison la Oracle. Miercuri la prânz, averea lui Ellison era de 400,9 miliarde de dolari, devenind a doua persoană care a depășit pragul de 400 de miliarde de dolari, după Elon Musk.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, este al treilea cel mai bogat american, cu 253 de miliarde de dolari, după o creștere de 42% a acțiunilor companiei sale față de anul trecut.

Cei mai bogați 20 de americani dețin aproape jumătate din averea totală a miliardarilor americani

Cei mai bogați 20 de americani dețin 3 trilioane de dolari, aproape jumătate din averea totală a miliardarilor americani. Numărul celor cu averi de peste 100 de miliarde a crescut la 15, față de 12 în 2024.

Cei trei noi membri care s-au alăturat grupului sunt Alice, Rob și Jim Walton, cei trei copii supraviețuitori ai cofondatorului Walmart, Sam Walton (decedat în 1992).

Femeile de pe lista Forbes

Acțiunile Walmart, gigantul din domeniul comerțului cu amănuntul, au crescut cu 26% față de clasamentul întocmit anul trecut, ajutând-o pe Alice Walton, care, cu o avere de 106 miliarde de dolari, să devină prima femeie multimiliardară din clasament, păstrându-și titlul de cea mai bogată femeie din America.

Cea mai bogată femeie care s-a realizat singură rămâne Diane Hendricks, cu 22,3 miliarde de dolari, proprietara distribuitorului de materiale pentru acoperișuri ABC Supply.

Din cele 62 de femei incluse în clasament (16% din total), majoritatea sunt mai bogate decât anul trecut. Totuși, numărul lor este în scădere față de 67 în 2024. Două femei au ieșit din top din cauza scăderii averii, iar alte trei au decedat. Locurile lor au fost ocupate de bărbați.

Averea lui Bill Gates a stagnat

Peste două treimi din lista sunt mai bogate decât acum un an, deși averile a 89 de miliardari au stagnat sau au scăzut. Printre aceștia se numără Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft Corporation, care a petrecut aproape trei decenii ca prima sau a doua cea mai bogată persoană din America, până în 2021. Gates se află acum în afara topului zece pentru prima dată în 34 de ani, după ce a transferat sume mari în ultimii ani către organizații caritabile și către fosta sa soție, Melinda French Gates (care ocupă locul 33).

Noi membri în clasament

În ciuda pragului ridicat, 14 persoane au intrat pentru prima dată în Forbes 400. Toți sunt autodidacți. Edwin Chen, cu o avere de 18 miliarde de dolari, este cel mai bogat nou-venit și cel mai tânăr membru al listei, la 37 de ani. Printre noii intrați se numără și Adam Foroughi (17,4 miliarde de dolari), cofondator al AppLovin, și Robert Pender și Michael Sabel (12,8 miliarde de dolari fiecare), cofondatori ai Venture Global.

De asemenea, cei mai în vârstă membri ai listei sunt Archie Aldis Emmerson, magnatul lemnului și cherestelei, care a împlinit 96 de ani în aprilie, și magnatul media Donald Newhouse, care a împlinit 96 de ani în august.

Recomandări FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

Oprah Winfrey și Taylor Swift nu au prins lista

Douăzeci și două de persoane au revenit în clasament, printre care Charles Ergen de la Dish Network și gemenii Winklevoss. În schimb, 26 de persoane, inclusiv Travis Kalanick de la Uber, au ieșit din top.

Forbes remarcă faptul că un număr record de 500 de miliardari americani nu au reușit să intre în Forbes 400, printre aceștia fiind Oprah Winfrey (3,1 miliarde de dolari) și Taylor Swift (1,6 miliarde de dolari).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE