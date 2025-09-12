A crescut pragul minim pentru a intra în clasament

A fost publicată lista Forbes a celor mai bogați 400 americani din 2025. Larry Ellison și Mark Zuckerberg completează top 3, cu averi de 276 și 253 de miliarde de dolari. Pragul de intrare în clasament a crescut la 3,8 miliarde de dolari, cu 500 de milioane mai mult decât în 2024.

Elon Musk continuă să domine clasamentul, devenind prima persoană care depășește 400 de miliarde de dolari. Cu o avere de 428 de miliarde de dolari, Musk este cel mai bogat american pentru al patrulea an consecutiv. Creșterea de 184 de miliarde de dolari a fost susținută de aprecierea acțiunilor Tesla (+56%) și de succesul companiilor SpaceX și xAI.

Larry Ellison și Mark Zuckerberg, pe urmele lui Musk

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu o avere de 276 de miliarde de dolari, ocupă locul doi pentru prima dată în 25 de ani. Averea sa a crescut datorită unei creșteri de 60% a acțiunilor Oracle, notează Forbes.

Aceeași publicație precizează miercuri, 10 septembrie, după realizarea clasamentului, că Larry Ellison a devenit mai bogat cu aproape 100 de miliarde de dolari într-o singură zi. Acțiunile Oracle au crescut cu 38% miercuri dimineață. Este considerat cel mai mare câștig într-o singură zi, iar totul se datorează participației de 41% a lui Ellison la Oracle. Miercuri la prânz, averea lui Ellison era de 400,9 miliarde de dolari, devenind a doua persoană care a depășit pragul de 400 de miliarde de dolari, după Elon Musk. 

Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, este al treilea cel mai bogat american, cu 253 de miliarde de dolari, după o creștere de 42% a acțiunilor companiei sale față de anul trecut.

Cei mai bogați 20 de americani dețin aproape jumătate din averea totală a miliardarilor americani

Cei mai bogați 20 de americani dețin 3 trilioane de dolari, aproape jumătate din averea totală a miliardarilor americani. Numărul celor cu averi de peste 100 de miliarde a crescut la 15, față de 12 în 2024.

Cei trei noi membri care s-au alăturat grupului sunt Alice, Rob și Jim Walton, cei trei copii supraviețuitori ai cofondatorului Walmart, Sam Walton (decedat în 1992).

Femeile de pe lista Forbes

Acțiunile Walmart, gigantul din domeniul comerțului cu amănuntul, au crescut cu 26% față de clasamentul întocmit anul trecut, ajutând-o pe Alice Walton, care, cu o avere de 106 miliarde de dolari, să devină prima femeie multimiliardară din clasament, păstrându-și titlul de cea mai bogată femeie din America.

Cea mai bogată femeie care s-a realizat singură rămâne Diane Hendricks, cu 22,3 miliarde de dolari, proprietara distribuitorului de materiale pentru acoperișuri ABC Supply.

Din cele 62 de femei incluse în clasament (16% din total), majoritatea sunt mai bogate decât anul trecut. Totuși, numărul lor este în scădere față de 67 în 2024. Două femei au ieșit din top din cauza scăderii averii, iar alte trei au decedat. Locurile lor au fost ocupate de bărbați.

Averea lui Bill Gates a stagnat

Peste două treimi din lista sunt mai bogate decât acum un an, deși averile a 89 de miliardari au stagnat sau au scăzut. Printre aceștia se numără Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft Corporation, care a petrecut aproape trei decenii ca prima sau a doua cea mai bogată persoană din America, până în 2021. Gates se află acum în afara topului zece pentru prima dată în 34 de ani, după ce a transferat sume mari în ultimii ani către organizații caritabile și către fosta sa soție, Melinda French Gates (care ocupă locul 33).

Noi membri în clasament

În ciuda pragului ridicat, 14 persoane au intrat pentru prima dată în Forbes 400. Toți sunt autodidacți. Edwin Chen, cu o avere de 18 miliarde de dolari, este cel mai bogat nou-venit și cel mai tânăr membru al listei, la 37 de ani. Printre noii intrați se numără și Adam Foroughi (17,4 miliarde de dolari), cofondator al AppLovin, și Robert Pender și Michael Sabel (12,8 miliarde de dolari fiecare), cofondatori ai Venture Global.

De asemenea, cei mai în vârstă membri ai listei sunt Archie Aldis Emmerson, magnatul lemnului și cherestelei, care a împlinit 96 de ani în aprilie, și magnatul media Donald Newhouse, care a împlinit 96 de ani în august.

FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
Recomandări
FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

Oprah Winfrey și Taylor Swift nu au prins lista

Douăzeci și două de persoane au revenit în clasament, printre care Charles Ergen de la Dish Network și gemenii Winklevoss. În schimb, 26 de persoane, inclusiv Travis Kalanick de la Uber, au ieșit din top.

Forbes remarcă faptul că un număr record de 500 de miliardari americani nu au reușit să intre în Forbes 400, printre aceștia fiind Oprah Winfrey (3,1 miliarde de dolari) și Taylor Swift (1,6 miliarde de dolari).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum reușește Ana Ularu să petreacă timp cu fiica ei printre emisiuni TV și filme: „Sunt eminamente mamă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Viva.ro
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.RO
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
GSP.RO
Învins de David Popovici la Mondiale, Pan Zhanle a luat decizia care i-a lăsat mască pe specialiști » Ce s-a întâmplat în China
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furbund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tvmania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca

Alte știri

Un ziar spaniol scrie despre București că e „cel mai ieftin oraș din Europa de vizitat toamna”: „Cazare 30 de euro și meniuri pentru mai puțin de 10”
Știri România 16:56
Un ziar spaniol scrie despre București că e „cel mai ieftin oraș din Europa de vizitat toamna”: „Cazare 30 de euro și meniuri pentru mai puțin de 10”
Familile tinerilor români care au murit în apele râului Natisone cer compensații de 3,7 milioane de euro de la autoritățile italiene
Știri România 16:37
Familile tinerilor români care au murit în apele râului Natisone cer compensații de 3,7 milioane de euro de la autoritățile italiene
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Imagini rare cu fiul Andreei Berecleanu. Cum arată Petru la 20 de ani
Stiri Mondene 17:05
Imagini rare cu fiul Andreei Berecleanu. Cum arată Petru la 20 de ani
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, împreună la ziua de naștere a fiicei lor. Cum a apărut Rania alături de părinții ei celebri
Stiri Mondene 16:52
Denisa Nechifor și Adrian Cristea, împreună la ziua de naștere a fiicei lor. Cum a apărut Rania alături de părinții ei celebri
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Parteneri
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
TVMania.ro
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
ObservatorNews.ro
Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
GSP.ro
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți
KanalD.ro
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți

Politic

Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 13:13
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice