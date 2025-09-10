Cauzele creșterii spectaculoase

Averea lui Larry Ellison a ajuns la 393 miliarde de dolari, în timp ce averea lui Musk este estimată la 385 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Creșterea de 101 miliarde de dolari într-o singură zi reprezintă cel mai mare câștig înregistrat vreodată de o persoană.

Oracle a anunțat proiecții impresionante legate de afacerile sale în domeniul inteligenței artificiale (AI). Compania estimează că va obține venituri de jumătate de trilion de dolari din acest sector.

În primul trimestru, Oracle a semnat patru contracte de miliarde de dolari cu trei clienți diferiți.

„Am semnat contracte cloud semnificative cu cine e cine în AI, inclusiv OpenAI, xAI, Meta și mulți alții”, a declarat CEO-ul Safra Catz.

Aceste contracte au dus la o creștere de 359% a Obligațiilor de Performanță Rămase (RPO) ale Oracle, ajungând la 455 miliarde de dolari.

Strategia Oracle în domeniul AI

Oracle și-a construit o poziție puternică în piața AI prin acumularea unui stoc masiv de cipuri Nvidia pentru AI. Compania închiriază puterea sa de calcul prin serviciul său cloud către giganți tech precum Amazon și Google.

Oracle se așteaptă ca veniturile sale din cloud să crească la 144 miliarde de dolari până în anul fiscal 2030, o creștere uriașă față de estimarea de sub 20 miliarde pentru anul fiscal curent.

„Ne așteptăm ca veniturile Oracle Cloud Infrastructure să crească cu 77% la 18 miliarde de dolari în acest an fiscal – și apoi să crească la 32 miliarde, 73 miliarde, 114 miliarde și 144 miliarde în următorii patru ani”, a mai declarat Safra Catz.

Investiții și restructurări la nivelul Oracle

Pentru a susține aceste investiții masive în AI, Oracle a implementat măsuri de reducere a costurilor. Compania a concediat angajați și se zvonește că ar putea elimina creșterile salariale și bonusurile pentru acest an.

Oracle plănuiește să-și mărească cheltuielile de capital la aproximativ 35 miliarde de dolari în 2026, o creștere semnificativă față de estimările anterioare de 25 miliarde.

Proiectul Stargate

Oracle este implicată în Stargate, un proiect masiv de infrastructură AI în valoare de 500 miliarde de dolari, care implică OpenAI și SoftBank.

Proiectul, anunțat de președintele Trump în ianuarie, vizează accelerarea construcției de centre de date AI în SUA.

Cu toate acestea, planurile pe termen scurt ale proiectului Stargate au fost reduse semnificativ, deoarece partenerii au întâmpinat dificultăți în finalizarea acordurilor.

