Spre exemplu, în urmă cu aproximativ șase ani, înainte să ajungă primar al Capitalei, Nicușor Dan era invitat în emisiunea lui Marius Tucă, acolo unde a fost provocat să spună cel mai bun banc pe care îl știe cu Bulă.

Bancul cu Bulă pe care l-a spus Nicușor Dan

„Spuneți-mi un banc bun, la care să râd. Ultimul banc bun pe care l-ați auzit”, i-a spus Marius Tucă lui Nicușor Dan. Iar acesta din urmă a stat puțin pe gânduri, după care s-a conformat.

„Stați să-mi aduc aminte… Nu o să fie foarte nou. Vă spun un banc: Se naște Bulișor și tatăl lui, Bulă, se duce la spital și spune: «S-a născut un fiu, o să-l fac fotbalist»! La care asistenta îi spune: «Știți, nu are picioare». «Bine, o să fie o inteligență…»! «Știți, nu are nici cap… De fapt, nu are nici corp. De fapt, este numai o ureche». «Nu contează, oricum să fie. E fiul meu! Dragă Bulișor…»! «Știți, nu aude»”, a spus Nicușor Dan.

Surprins de bancul pe care l-a auzit, Marius Tucă nu a știut cum să reacționeze, a râs forțat, după care a exclamat: „Da, foarte… adică… Chiar nu știu ce să mai zic! Putem încheia emisiunea aici”.

Primarul Capitalei mai știe încă un banc

În acest an, într-o emisiune de la Digi 24, Nicușor Dan a revenit cu un nou banc, în momentul în care a fost întrebat, înainte de campania electorală, de ce a ales să fie candidat la alegerile prezidențiale din 2025.

„Soția îl sună pe soț și îi spune: «Vezi că pe autostrada pe care tu mergi e un nebun care merge în sens contrar». Și el răspunde: «Nu, sunt mii»”, a spus Nicușor Dan.

