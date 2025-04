Bonificaţia anuală a fost de 772.000 de euro în 2024, la care se adaugă şi tranşa planului de stimulare pe termen lung (LTIP), care include acţiuni în perioada 2022-2024, de aproximativ 263.900 de euro. Aşadar, din bonus şi din acţiuni, Christina Verchere, care are 53 de ani, a adăugat circa 1 milion euro la remuneraţia brută, potrivit Ziarul Financiar.

Alina Popa, CFO şi membru al directoratului Petrom, are un salariu de bază de 400.000 de euro, adică 33.000 de euro lunar, plus un bonus de 210.000 de euro plus tranşa LTIP de 108.000 de euro, adică un total de 760.000 de euro.

Radu Căprău, membru al directoratului responsabil pentru refining&marketing, are un salariu de bază de 400.000 de euro, adică 33.000 de euro lunar, plus un bonus de 205.000 de euro plus tranşa LTIP de 107.000 de euro.

Politica de remunerare a Directoratului a fost aprobată ultima dată în 2022, pe baza principiului că plata membrilor Directoratului se face legat de performanţele financiare ale companiei, dar și în raport cu eforturile de îmbunătăţire a procedurilor de siguranţă şi de reducere a emisiilor de carbon.

OMV Petrom este una dintre cele mai importante companii de investitori de la Bursa de Valori, pe fondul politicii de investiţii, prin intrarea în proiectul Neptun Deep de unde va începe exploatarea în 2027.

