München, pe ultimul loc în clasamentul prieteniei față de străini

Un sondaj internațional al comunității InterNations plasează München, din Germania pe ultimul loc în ceea ce privește prietenia față de străini, presa internațională numindu-l „cel mai neprietenos oraș din lume”.

Metropola bavareză s-a clasat pe locul 53 din 53 în subcategoria prieteniei față de rezidenții străini.

Aproape jumătate dintre expați (46%) au evaluat negativ acest aspect (față de 20% la nivel global), iar 41% au declarat că le este dificil să se adapteze la cultura locală.

„Este dificil să stabilești orice fel de contact social cu localnicii.”, mărturisește un expat italian.

InterNations rezumă: „Fără o atmosferă bavareză bună pentru expații din München ”.

Mai mult, 65% dintre străinii intervievați consideră greu să-și facă prieteni locali, iar doar 37% sunt mulțumiți de viața lor socială.

München, „cel mai rece” oraș pentru expați – Foto: Ioana Ion

Hamburg, rece și neprimitor

Nici Hamburg nu stă mai bine, fiind pe locul 52 în clasament. Expații descriu orașul drept un loc dificil pentru adaptare și relații sociale.

„Localnicii sunt reci și neprimitori cu străinii.”, susține un spaniol mutat în acest oraș.

Doar 42% dintre respondenți consideră că populația este prietenoasă, mult sub media globală de 63%. Aproape trei sferturi (73%) au declarat că le este greu să își facă prieteni locali.

Berlin, nu e „acasă” pentru străini

Capitala Germaniei se află pe locul 51 în clasament, cu rezultate extrem de slabe în privința sentimentului de apartenență și a vieții sociale.

„Chiar dacă înțeleg limba, pur și simplu nu mă simt binevenit.”, susține un maghiar care s-a mutat în capitala Germaniei.

Berlinul este pe ultimul loc la categoria „prietenie locală”, 64% dintre respondenți declarând că le este dificil să își facă prieteni.

5 orașe germane, în topul celor mai puțin primitoare

Pe lângă München, Hamburg și Berlin, și Frankfurt (locul 50) și Köln (locul 48) se află în topul celor mai neprietenoase orașe pentru străini.

InterNations a analizat în 2024 peste 12.000 de expatriați din 53 de orașe globale, evaluând factori precum ușurința de stabilire, aspectele esențiale pentru viața de expat, calitatea vieții și situația financiară.

Orașele din Germania s-au clasat slab: München (locul 50), Hamburg (52), Köln (48), Berlin (46) și Frankfurt (45). Punctele slabe comune sunt birocrația, lipsa unei culturi primitoare și dificultățile în interacțiunile sociale.

Astfel, Germania reunește cinci din ultimele zece poziții din lume în ceea ce privește „ușurința de stabilire”.

InterNations precizează că acest indice se referă strict la experiențele expatriaților care se stabilesc în orașe, nu la turiști sau la viața de zi cu zi a vizitatorilor.

Totuși, mesajul este clar: pentru mulți străini, Germania rămâne un mediu dificil pentru integrare.

