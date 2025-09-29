Clipul spectaculos a atras critici dure, mulți acuzându-l că promovează un conținut iresponsabil, care ar putea încuraja imitarea periculoasă.

Jimmy Donaldson, cunoscut ca MrBeast, a răspuns spunând: „Iau siguranța mai în serios decât vă puteți imagina”.

Creatorul, care are peste 440 de milioane de abonați și este considerat cel mai bine plătit de pe YouTube, conduce și alte afaceri, printre care un lanț de fast-food și show-ul Beast Games difuzat de Amazon. Videoclipul, lansat sâmbătă, a strâns deja peste 45 de milioane de vizualizări.

În el, concurentul Eric trece prin șapte „capcane mortale” – de la a fi catapultat prin foc, la explozii spectaculoase sau evadarea dintr-o casă în flăcări. Scenele, deși spectaculoase și bine puse în scenă, au fost descrise online ca „distopice” și „umilitoare”.

Totuși, mai mulți utilizatori au subliniat că Eric nu a fost expus niciodată unui risc real, unii catalogând totul drept „o cascadorie de PR”. În final, Eric a câștigat 350.000 de dolari.

În fața valului de reacții negative, Donaldson a explicat că filmările au fost strict controlate: „Am avut ventilație pentru fum, sisteme de oprire a incendiilor și profesioniști care au testat totul în detaliu. Cascadorul era unul cu experiență, iar o echipă pirotehnică monitoriza permanent focul, gata să-l stingă la nevoie”.

El a precizat că niciunul dintre aceste sisteme de siguranță nu a fost folosit, dar au fost implementate pentru transparență și precauție.

MrBeast, una dintre cele mai influente figuri din mediul online, s-a confruntat și anterior cu controverse. Show-ul Beast Games de pe Amazon, unde 1.000 de participanți au concurat pentru un premiu de 5 milioane de dolari, a fost vizat de un proces în care concurenții au acuzat condiții „abuzive”, afirmații respinse de Donaldson ca fiind „exagerate”.

În 2024, guvernul mexican l-a acuzat că a „exploatat” piramidele mayașe pentru un videoclip, iar în aprilie și-a cerut scuze după ce fanii au reclamat o experiență „dezastruoasă” la un eveniment din Las Vegas organizat în numele său.

