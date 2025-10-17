Cum s-a modificat valoarea celor 100 de branduri de top în 2025

Clasamentul „Best Global Brands” pentru anul 2025 a fost publicat de Interbrand, agenția globală de consultanță în branding. Acesta evidențiază modul în care brandurile lider au reacționat rapid la provocările pieței și la schimbările dinamicii competitive.

Valoarea totală a celor 100 de branduri globale din clasament este de 3,6 trilioane de dolari, o creștere de 4,4% față de anul trecut. Clasamentul din acest an se remarcă printr-un dinamism puternic, cu 12 noi intrări, creșteri-record și unele scăderi semnificative.

Care sunt cele mai valoroase branduri în 2025

Lista celor mai valoroase branduri din 2025 este deschisă de Apple, iar locurile doi și trei în top sunt ocupate de Microsoft și Amazon, următorul fiind Google. Apple este lider mondial de cinci ani în clasamentul realizat de Interbrand, reușind să ocupe poziția din 2020 și până în 2025.

Multe dintre brandurile din domeniul inovației au înregistrat o ascensiune rapidă în clasament, iar printre acestea se numără: Nvidia (+116%), Netflix (+42%), YouTube (+61%), Uber (+38%), Nintendo (+35%), Instagram (+27%). În 2025, Netflix a construit un buncăr uriaș pentru un singur serial și reușește să se mențină în top 30 în lista celor mai valoroase branduri.

Noi intrări notabile în Top 100 includ BlackRock, Booking.com, Qualcomm, GEAerospace, Uniqlo, Monster, Nasdaq, Byd și Shopify, marcând cel mai mare număr de debuturi înregistrate vreodată în Best Global Brands 2025.

Brandurile care au înregistrat cele mai mari creșteri din 2024 și până în 2025

Brandurile din sectoarele de media și divertisment au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri în ceea ce privește valoarea brandului din 2024 până în 2025. Instagram a crescut cu 27%, intrând în Top 10 pentru prima dată. YouTube a marcat o creștere de 61%, urcând pe locul 13.

Netflix, cu o creștere de 42%, a urcat 10 poziții, ajungând pe locul 28, datorită extinderii în gaming, sport și evenimente live. Forța divertismentului se reflectă și în rezultatele obținute de Amazon, o creștere de 7,3%, datorită Prime Video, care își confirmă poziția pe podium. Disney rămâne în continuare în top 20, în ciuda scăderii de 3,3%.

Ce se întâmplă în sectorul auto și cum evoluează brandurile

Sectorul auto se confruntă cu tranziția către vehiculele electrice, demonstrând reziliența brandurilor în fața unor dinamici de piață dificile. Toyota menține poziția a 6-a, cu o creștere de 2%, urmată de Mercedes și BMW.

Valoarea brandului Tesla a scăzut cu 35% din cauza concurenței crescute în segmentul vehiculelor electrice, în timp ce Byd intră pentru prima dată în clasament pe locul 90.

Ferrari își confirmă tendința de creștere puternică cu +17%, consolidându-și poziționarea ca brand de lux cu drepturi depline.

Sectorul brandurilor de lux a întâmpinat dificultăți în 2025

Sectorul de lux a întâmpinat dificultăți. În acest context, Prada a înregistrat o creștere de 8%. Hermès, brandul de lux cu cea mai rapidă creștere, a înregistrat o creștere de 18% în valoare. Louis Vuitton a pierdut 5% din valoare, iar Gucci iese din top 50.

