Un buget misterios, și (probabil) foarte ridicat

Este vorba de Billionaires Bunker (în spaniolă El refugio atómico). Creat de Álex Pina și Esther Martínez Lobato, aceleași nume care au dat viață poveștilor din La Casa de Papel, Berlin și Sky Rojo, serialul spune povestea unui grup de miliardari forțați să trăiască împreună într-un buncăr, în timp ce lumea de afară se năruie și apocalipsa nucleară pare tot mai aproape. 

Kimera Underground Park devine locul în care două familii cu un trecut strâns legat trebuie să se confrunte cu deciziile care i-au adus în acest punct, care i-au apropiat și separat și cu secretele pe care au încercat să le ascundă toată viața. De-a lungul celor 8 episoade, povestea din Buncărul Miliardarilor devine din ce în ce mai nebună, pe măsură ce personajele încep să se confrunte cu adevărurile ascunse din viețile lor, perspectiva sfârșitului lumii, și consecințele propriilor decizii.

Álex Pina și Esther Martínez Lobato, creatorii serialului Billionaires Bunker, în restaurantul din serial, pe platourile de filmare.
Álex Pina și Esther Martínez Lobato, creatorii serialului. Foto: Felipe Hernandez / Netflix.
Netflix dezvăluie foarte rar bugetele pentru producțiile sale, mai ales când vine vorba de seriale. La fel e cazul și cu Billionaires Bunker, despre bugetul căruia gigantul american a spus doar că „reflectă angajamentul Netflix pentru Spania”, țară în care streamerul a promis să investească un miliard de euro numai între 2025 și 2028. „Este unul dintre cele mai ambițioase proiecte audiovizuale din Spania ale companiei”, se arată în comunicatul oficial, fără să fie menționată însă vreo sumă.

Din fericire, deși nu am reușit să aflu valoarea investiției, am avut ocazia să o văd, în carne și oase. Cei de la Netflix m-au invitat în hub-ul lor de producție din Tres Cantos, din Madrid, pentru a vedea cum a fost produs Billionaires Bunker și în ce a constat, mai clar, acest „proiect audiovizual ambițios”. 

Un buncăr întreg construit pentru un serial

Netflix s-a folosit de mai multe platouri de filmare pentru acest serial, cel mai important dintre ele fiind în Colmenar Viejo, în apropiere de Madrid, și având peste 6.200 de metri pătrați. Acesta este și unul dintre cele mai mari platouri de filmare construite în Europa, fiind anterior folosit la alte producții Netflix din Spania. Este absolut impresionant, și am avut ocazia să îl parcurg la pas, în toată splendoarea sa. Netflix a construit absolut toate camerele din buncărul din serial, și fiecare centimetru din acest platou apare în cel puțin o scenă. Este atât de mare încât pot fi folosite drone înăuntrul său, un lucru rarisim pe orice platou de filmare.

O grădină zen, un loc de joacă pentru copii, un hol uriaș în turcoaz și portocaliu, o sală de sport și un restaurant – toate locațiile din serial au fost cumva înghesuite în acest buncăr, care reușește să redea extrem de bine sentimentul că te afli sub pământ, la sute de metri adâncime. Aproximativ 300 de oameni au loc pe platourile de filmare pentru Billionaires Bunker, care permit folosirea a trei echipe de filmare simultan. Galeria principală are 70 de metri lungime, 25 de metri lățime și 2 etaje, iar grădina Zen include un bonsai uriaș, de 8 metri, care a fost creat pe parcursul a 5 luni. Zona „domului” o încăpere masivă și înaltă, plină cu ecrane, în care personajele se refugiază într-unul dintre episoade, măsoară și ea 70 x 40 de metri. 

Filmari Billionaires Bunker foto Netflix (Julio Vergne)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Procesul de construcție a buncărului a durat 8 luni, și peste 400 de oameni au fost implicați numai în echipa principală a proiectului. În plus, au ajutat alte 4.700 de persoane cu varii sarcini, precum decorarea sau pictarea platourilor. 

Viitorul producției de filme și seriale?

Deși extraordinar de impresionant, soundstage-ul din Colmenar Viejo nu a fost însă singurul punct de atracție al vizitei. Asta pentru că Netflix a investit enorm în hub-ul său de creație din Tres Cantos pentru a dezvolta partea de producție virtuală. Billionaires Bunker este primul serial spaniol al celor de la Netflix care s-a folosit în proporție mare de platourile de producție virtuală din Tres Cantos (singurul hub al streamer-ului din Uniunea Europeană).

Producția virtuală este o tehnologie care permite efectelor vizuale să fie înregistrate direct în cameră, fără un proces îndelungat de post-producție. Deși în mod tradițional este folosită pentru peisaje sau scene în care două personaje se află într-o mașină și conduc, gigantul de streaming le-a folosit și în cazuri ceva mai complexe în acest serial. Aceeași tehnologie a fost folosită și în filmul de Oscar al streamer-ului, producția germană All Quiet on the Western Front.

Ecranul principal folosit pentru producția virtuală este unul gigantic, de 20 de metri lungime și 5 metri înălțime și a fost folosit în peste 160 de secvențe diferite. Pe lângă asta, o parte din decorurile din buncăr au fost construite și în Tres Cantos, pe roți, pentru a permite folosirea fundalurilor virtuale în diverse scene. În plus, directorul de imagine Migue Amoedo a recurs la niște trucuri foarte interesante pentru a scăpa de problemele pe care le poate aduce un astfel de ecran uriaș. Spre exemplu, pentru că vorbim de o singură sursă de lumină uriașă pe soundstage-ul pe care se afla ecranul, Amoedo s-a folosit de oglinzi foarte mari pentru a crea reflexii care să facă să pară ca și cum lumina nu vine doar din spatele lor, din ecran, ci și din față sau din lateral, în funcție de scenă.

Într-o discuție ulterioară cu Amoedo (foto jos, în tricoul negru), acesta mi-a explicat și felul în care au fost realizate unele cadre care au loc în Thailanda. Practic, pentru a reduce costurile de producție, Amoedo a mers în Thailanda, a filmat o locație în amănunt, iar apoi a trimis imaginile către hub-ul principal din Tres Cantos, unde acestea au fost transpuse pe ecranul uriaș de producție virtuală, astfel încât nu a fost nevoie de o mutare completă a distribuției, regizorului și echipei de filmare „on location”.

Billionaires Bunker Productia virtuala foto Netflix (Felipe Hernandez) (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

În mod clar, Netflix a investit enorm, atât în ceea ce privește banii, cât și timpul, în Billionaires Bunker. Serialul nu are, la ora actuală, un sezon 2 confirmat, dar felul în care se încheie primul sezon face ca un al doilea să fie necesar pentru continuarea poveștii, și mă aștept ca anunțul sosirii ei să fie mai degrabă o problemă de timp. Și pentru că după ce am văzut în spatele cortinei nu puteam să mă abțin să mă uit și la rezultatul final, includ aici și un mic review al serialului pe care Netflix speră să-l transforme în următorul său succes european de nivel mare.

Review Billionaires’ Bunker

Opt ore mai târziu, după ce am văzut toate episoadele din primul sezon al Billionaires Bunker, am înțeles unde s-a dus investiția celor de la Netflix. Lucrul pe care îl face cel mai bine serialul creat de Esther Lobato și Álex Pina este să ofere o atmosferă ușor claustrofobă privitorului, similară cu cea experimentată de personajele din buncăr. Decorurile arată extraordinar de bine, buncărul chiar se simte ca un mic oraș subteran, iar cadrele strânse destul de dese reușesc să te facă să nu-ți dai seama de dimensiunile sale exacte și să pară mereu că e mult mai mare decât poți crede. 

Efectele speciale sunt și ele un punct forte, deși nu toate episoadele au scene de acțiune sau care să se folosească de ele, dar sunt convingătoare și e foarte greu să distingi momentele care se folosesc de producția virtuală de cele care sunt realizate on set, și lucrate apoi meticulos în post-producție.

Billionaires Bunker e un serial a cărui poveste e deopotrivă un atu și un dezavantaj. De-a lungul celor 8 episoade relația dintre personaje se dezvoltă atât de mult și ajunge să fie atât de nebunească în unele cazuri încât poți să aluneci în două extreme: fie ajungi să fii captivat și să vrei să afli cât de departe pot ajunge poveștile dintre cele două familii, fie ajungi să simți că privești o telenovelă. Și, n-o să mint, pe alocuri sunt destule momente care te fac să te gândești că serialul ar fi trebuit să înceapă cu acel clasic „Televisa presenta”. Finalul sezonului e și el unul care a cauzat destul de multe nemulțumiri în mediul online, în special pentru felul în care lasă lucrurile complet neterminate. 

Mai merită totuși lăudate interpretările actorilor, în special cea a lui Joaquín Furriel, care are multe dintre momentele interesante din serial, cum ar fi câteva monologuri în care reușește să te ducă în punctul de a-i detesta personajul în mai puțin de un minut.

Actorul Joaquin Furriel mângâie un câine pe un platou de filmare pentru serialul Billionaires Bunker de pe Netflix.
Joaquín Furriel, într-o scenă din episodul 3 al Billionaires’ Bunker. Foto: Tamara Arranz / Netflix.

Un lucru este destul de clar: Netflix a investit prea mult ca să se termine totul după un singur sezon, iar finalul arată clar că Álex Pina și Esther Martínez Lobato s-au gândit deja la o parte a doua. Dacă va veni sau nu, vom afla probabil foarte curând. Până atunci, dacă ai terminat Billionaires’ Bunker și nu știi la ce să te uiți, iată recomandările noastre pentru luna octombrie.

Un șofer de camion a arătat fluturașul de salariu după o săptămână de lucru în Statele Unite: „Am bătut recordul"
