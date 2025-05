Mama Mirabelei Grădinaru e doamna Liliana. Aceasta nu locuiește în București, ci la Vaslui, acolo unde încă muncește. Liliana Grădinaru e profesoară, predă la o școală de acolo. Chiar dacă e ocupată, aceasta își face timp să își viziteze fata și ginerele la București.

„A venit mama soacră la noi şi ne găteşte miel, drob, tot ce vrem noi. De obicei mergem la Făgăraş şi Vaslui câteva zile de Paşte, dar anul acesta, fiind campanie electorală, stăm aici, în familie, cuminţi”, a mărturisit Nicușor Dan înainte de Paște într-un interviu pentru Prima TV.

Liliana Grădinaru și-a dat cu părerea și despre faptul că Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, fiica ei, nu sunt căsătoriți. „E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a spus soacra lui Nicușor într-un interviu la Antena 3.

Ce părere are Liliana Grădinaru despre Nicușor Dan

Întrebată și ce părere are despre Nicușor Dan, Liliana Grădinaru a zis: „Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spn? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”.

Soacra primarului a dezvăluit care sunt mâncărurile preferate ale acestuia și ce îi place să mănânce atunci când merge în vizită la Vaslui.

„Nu. În bucătărie nu prea face, dar nu are timp să facă. Când vine mine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, a spus ea. Întrebată de Mihai Gâdea dacă vrea să spună că ginerele ei este „zgârcit”, femeia a început să râdă și a răspuns: „Nu, nu, nu, e econom. Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă”.

Soacra lui Nicușor Dan a vorbit și despre atacurile lansate în campania electorală împotriva ginerelui său. „Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău, pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristos a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a mai spus Liliana.

