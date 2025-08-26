Mandat de doar 5 luni

Faptul că mandatul este de doar cinci luni și este „provizoriu” indică faptul că aceasta este o soluție temporară. De obicei, astfel de numiri se fac în perioade de tranziție, fie până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului pe o perioadă nedeterminată, fie în contextul unor schimbări politice sau strategice mai ample.

„Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în şedinţă, marţi, 26 august a.c., l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecţie, pe Jean Vişan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni”, a anunţat Romsilva, într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituției.

Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie în 11 august, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii. Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condiţiile de participare.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Astfel, cei 17 candidaţi eligibili au fost intervievaţi transparent, de către Consiliul de Administraţie, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Doctor în silvicultură

Jean Vişan are 48 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov şi a obţinut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii – Mecanizare şi de director al Direcţiei Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Conform Romsilva, el deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

,,Îi doresc succes în noul său mandat, domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva și este mult de muncă și din partea Ministerului Mediului, și din partea #Romsilva. Așteptările sunt clare: un management transparent, responsabil și în interesul protejării patrimoniului forestier național. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate și consolidate în perioada următoare” a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.