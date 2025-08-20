Lista celor care vor să ajungă la șefia Romsilva: printre candidați se regăsesc și figuri controversate

Din 24 de candidați au rămas 17

Luni, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva, iar interviurile vor avea loc începând de miercuri, 20 august. Ulterior, vor fi publicate pe site-ul regiei.

„24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar! Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor de bună credinţă care s-au înscris în acest proces”, a scris, luni, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Începând de astăzi, Consiliul de Administraţie Romsilva realizează interviurile cu fiecare candidat în parte şi apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva.

„Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfăşoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu uşile închise un director general interimar. Acum mai e un pas uriaş de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv.”, a explicat ministrul Mediului.

„Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine «şeful» cu numele în pix. Membrii Consilului de Administraţie au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit şi care vrea să reformeze această instituţie”, a mai spus Diana Buzoianu.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Conform site-ului Romsilva, CA este format din Speranta Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chisalita Ion, Cozmanciuc Corneliu Mugurel şi Corina Listoschi, membru provizoriu.

Din cei 24 de candidați înscriși  pentru postul de director general interimar al Romsilva au mai rămas 17, după ce s-a făcut o primă selecție a CV-urilor.

Lista celor care candidează pentru postul de director general al Romsilva

  1. Boariu Gheorghe Dan
  2. Truică Constantin
  3. Cornea Cristian-Sorin
  4. Hahuie Valentin
  5. Irimie Flavius
  6. Florescu Cristian-Adrian
  7. Băban Adrian
  8. Sîiulescu Marius-Dan
  9. Vişan Jean
  10. Covrig Ilie
  11. Tulbure Cezar
  12. Anghel Octavian-Romulus
  13. Ciomag Dragoş-Gabriel
  14. Petcu Costel
  15. Nicolicioiu Cristian-Sorin
  16. Drîgnei Daniel
  17. Răduţă Cezar-Mihăilă

Candidați cu istorii controversate

Marius Dan Sîiulescu

Marius Dan Sîiulescu, fostul director general al Romsilva, candidează din nou pentru această funcție. Acesta a intrat în atenția publicului în contextul scandalului privind salariile și bonusurile uriașe din instituție, inclusiv un bonus de pensionare de 100.000 de euro acordat recent unui director.

Lista celor care vor să ajungă la șefia Romsilva: printre candidați se regăsesc și figuri controversate
Marius Dan Sîiulescu – Foto: Romsilva
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Teodor Țigan a fost bonificat la pensionare cu 100.000 de euro, iar apoi reangajat în funcție, fapt ce ridică suspiciuni de abuz, susținute de documente.

Conform unui raport al Curții de Conturi, Romsilva și-a premiat toți angajații cu peste 216,5 milioane de lei, fără o justificare reală a performanțelor acestora.

Directorul Romsilva, Marius Sîiulescu, a declarat că toate primele și sporurile acordate angajaților companiei au fost „date pe merit”.

În vârstă de 49 de ani, Sîiulescu lucrează în sistemul silvic de 25 de ani, fiind angajat imediat după finalizarea studiilor în 2000, ca inginer la Ocolul Silvic Români, în cadrul Direcției Silvice Vâlcea. 

A avansat treptat: în 2011 a devenit șef de ocol la Băbeni, iar între 2012 și 2023 a ocupat funcții de răspundere în domenii precum cultură, investiții și sănătate și securitate în muncă. 

În 2023 a fost numit director al Direcției Silvice Vâlcea, iar din 2024 conduce Romsilva la nivel național. 

Este absolvent al Facultății de Silvicultură din Brașov și are, de asemenea, o diplomă în economie de la Universitatea Spiru Haret. Potrivit Ziarului Financiar, în funcția de director general al Romsilva a încasat lunar un salariu de 44.000 de lei.

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Gheorghe Dan Boariu

Fost director al Direcției Silvice Alba, Boariu a fost acuzat de angajați că ar fi folosit skyjet-uri într-o arie protejată, Lacul Iezer, în 2018, potrivit Opinia Transilvaniei.

De asemenea, au existat plângeri privind desființarea Ocolului Silvic Sebeș și înființarea Ocolului Silvic Blaj, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul silvicultorilor, tot în 2018, conform aceleiași surse.

Lista celor care vor să ajungă la șefia Romsilva: printre candidați se regăsesc și figuri controversate
Gheorghe Dan Boariu – Foto: Opinia Transilvaniei

Hahuie Valentin

Directorul Direcției Silvice Galați, Valentin Hahuie, a fost implicat într-un scandal legat de afaceri cu bani publici, în 2021.

Firma de cadastru înființată de el și trecută pe numele soției sale a obținut 77 de contracte prin „cumpărare directă” de la primării din județul Galați, în valoare totală de 6,6 milioane de lei, potrivit Ziarului de investigații. 

Lista celor care vor să ajungă la șefia Romsilva: printre candidați se regăsesc și figuri controversate
Valentin Hahuie – Foto: Ziarul de Investigații

Răduță Cezar Mihail

Directorul adjunct al Romsilva, Răduță Cezar Mihail, este judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu, fapte care ar fi avut loc în 2016, pe când conducea Direcția Silvică Ilfov.

El este acuzat că a angajat un pădurar în schimbul unui teren de peste 1.000 mp.

Dosarul, în care mai sunt inculpați doi angajați Romsilva, a fost inițial respins de Tribunalul București, dar DNA a făcut recurs, iar cauza se judecă acum la Curtea de Apel București, potrivit Buletin de București.

Lista celor care vor să ajungă la șefia Romsilva: printre candidați se regăsesc și figuri controversate
Răduță Cezar Mihail – Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primul director silvic care a denunțat public legăturile dintre partide și mafia pădurilor

În schimb, Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș și fost secretar de stat în Ministerul Mediului, este primul oficial de rang înalt din sistemul silvic care a vorbit public despre legăturile directe dintre partidele politice și tăierile ilegale de pădure. 

Într-o serie de declarații și înregistrări, Covrig a dezvăluit că funcțiile din silvicultură sunt distribuite politic și menținute prin șpăgi colectate de la firmele de exploatare forestieră. El a susținut că silvicultorii care refuză să contribuie financiar la partid sunt eliminați din funcții, potrivit unei investigații Recorder.

Despre concursul pentru director general al Romsilva

Concursul pentru ocuparea funcției de director general provizoriu la Romsilva a fost lansat de Consiliul de Administrație al regiei, conform legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023). 

Candidații trebuie să îndeplinească criterii precum absența incompatibilităților legale și să prezinte documente care să ateste studiile, experiența și reputația profesională.

Bonusuri pentru angajații Romsilva

În perioada 2022-2024, angajații Romsilva au primit bonusuri semnificative, ceea ce a generat controverse în contextul performanței instituției. 

În ultimii doi ani, angajați ai Romsilva au primit bonusuri în sumă netă de aproape 23 de milioane de euro, la pensionare. 

De exemplu, în 2023, au fost acordate prime de până la 100.000 de lei pentru unii angajați, în ciuda criticilor privind gestionarea fondurilor publice și tăierile ilegale de păduri.

Recordul îl deține Teodor Țigan, fost director la Romsilva, care a beneficiat de o primă de pensionare de 100.000 de euro și s-a reangajat ca director al Direcției Silvice Arad.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în legătură cu situaţia lui Teodor Ţigan, fost director general al Romsilva.

Acesta s-a pensionat în 2023, a încasat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi a fost reangajat ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

Alte știri

Căruțele fără „toaletă portabilă” pentru animale riscă amenzi de până la 1.000 de lei, dacă circulă în orașul Copșa Mică
Știri România 17:35
Căruțele fără „toaletă portabilă” pentru animale riscă amenzi de până la 1.000 de lei, dacă circulă în orașul Copșa Mică
Fenomenul „upwelling” care aduce apa din adâncime spre țărm revine. Apa mării se răcește începând de joi
Știri România 17:19
Fenomenul „upwelling” care aduce apa din adâncime spre țărm revine. Apa mării se răcește începând de joi
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult”! Ce a făcut după terminarea filmărilor
Exclusiv
Stiri Mondene 17:08
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult”! Ce a făcut după terminarea filmărilor
Ce a pățit Cristina Cioran la câteva luni după ce a născut a doua oară. „Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt”
Stiri Mondene 17:00
Ce a pățit Cristina Cioran la câteva luni după ce a născut a doua oară. „Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt”
Tranzacția MVM - E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Politică 17:11
Tranzacția MVM – E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
Politică 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
