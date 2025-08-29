Întâlnirea cu animalul s-a încheiat cu un atac

Acesta l-a mușcat de mână, dar bărbatul a reușit să se smulgă și să scape cu viață. Speriat, el a alertat de urgență autoritățile. În acest context, un echipaj de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Vâlcea a ajuns rapid în zonă, însă ursul dispăruse deja. Rănitul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„În această seară, în jurul orei 20.00, jandarmii vâlceni au fost solicitați să intervină în comuna Sălătrucel, satul Pățești, după ce un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs. Victima, care a suferit o mușcătură la nivelul unei mâini, era conștientă și cooperantă, primind asistență medicală de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță, ulterior fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

Din primele informații, ciobanul se întorcea cu animalele către stâna pe care o deține la marginea localității, moment în care a fost surprins de urs și atacat. La sosirea echipajelor de jandarmi, animalul nu a mai fost găsit. Jandarmii au patrulat zona, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialelor și au aruncat petarde pentru a îndepărta ursul de zonele locuite. Echipajele rămân în zonă pentru a preveni reapariția animalului și pentru siguranța comunității”, a transmis Jandarmeria Vâlcea printr-un comunicat de presă.

Recomandări Incendiu masiv la groapa Glina, lângă București: traficul pe centura Capitalei este blocat, a fost emis mesaj RO-Alert

Recomandări pentru cetățeni

În cadrul comunicatului, Jandarmeria Vâlcea a transmis o serie de recomandări:

-să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate, în special pe timp de seară și noapte;

-să nu lase resturi menajere care ar putea atrage animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor;

-să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia;

-să anunțe imediat orice prezență a ursului prin apel la numărul unic de urgență 112.

Aceste cazuri nu sunt deloc rare. Amintim că un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, județul Argeș. Autoritățile au declanșat o intervenție de urgență, solicitând un elicopter SMURD și echipaje terestre pentru salvarea victimei.

De asemenea, un incident a avut loc pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan din județul Argeș. Un motociclist străin, în vârstă de 73 de ani, a fost mușcat de un urs în timp ce staționa în trafic.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE