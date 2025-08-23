Incidentul s-a produs în dreptul comunei Arefu. Motociclistul se deplasa dinspre Barajul Vidraru spre Curtea de Argeș când a fost nevoit să oprească din cauza traficului aglomerat.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, au declarat poliţiştii.

La fața locului a sosit rapid un echipaj medical. Victima a primit îngrijiri la fața locului, fiind diagnosticată cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept. Cu toate acestea, motociclistul a refuzat transportul la spital.

În urma acestui incident, autoritățile recomandă prudență celor care circulă pe Transfăgărășan. Este important să se evite apropierea de animalele sălbatice.

Amintim că o tragedie s-a petrecut pe Transfăgărășan, unde un motociclist a fost ucis de un urs. Bărbatul a fost târât de pe traseu de animalul sălbatic într-o râpă.



