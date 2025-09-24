„Pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori și 425 de utilaje și până acum a așternut deja asfalt pe circa 28 km. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80 %, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat Pistol.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA) iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR.

Și lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru al Autostrăzii A7 ar putea fi deschis traficului la sfârșitul lunii septembrie, a anunțat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, potrivit Economica.

Deși este realizat în proporție de 99%, deschiderea circulației este amânată din cauza unor probleme apărute la un pod.

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii”, a afirmat, la jumătatea lunii august 2025, Irinel Ionel Scrioșteanu.











