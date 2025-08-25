Descoperire impresionantă

În 1989, un vânător de comori amator din Mexic a achiziționat un detector de metale simplu de la un magazin local și a mers în deșertul Sonora, o regiune cunoscută pentru minele sale de aur și argint, pentru a-și încerca norocul.

După ce și-a perfecționat abilitățile detectând monede îngropate în curtea sa, acesta a început să scaneze o zonă din Gran Desierto de Altar, o subunitate a deșertului Sonora, despre care se zvonea că ar conține aur. După zile întregi în care a găsit doar cuie, gloanțe și alte obiecte fără valoare, detectorul său a semnalat ceva neobișnuit. În urma căutărilor, bărbatul a descoperit o pepită masivă de aur, precizează publicația Greek Reporter.

Pepita a fost vândută pentru 1,5 milioane de dolari

Pepita, care avea o formă ce amintea de o cizmă, avea 27,3 centimetri în înălțime și 18,4 centimetri în lățime și cântărea aproximativ 12 kg.

Aceasta a fost numită „Cizma lui Cortez” („Boot of Cortez”) în memoria lui Hernán Cortés, conquistadorul spaniol cunoscut pentru cucerirea Imperiului Aztec în secolul al XVI-lea.

Astfel, bucata uriașă de aur rămâne cea mai mare pepită de aur găsită vreodată în America de Sud și de Nord, depășind cu aproape 2,83 kilograme cea de-a doua cea mai mare pepită descoperită în Alaska.

Această pepită este compusă în proporție de aproape 80% din aur, restul fiind un amestec de argint și cuarț.

Descoperitorul inițial a vândut pepita șefului său pentru doar 30.000 de dolari, prețul aproximativ al unui autoturism Dacia Duster în versiunea Extreme Hybrid 140 2WD.

De atunci, „Cizma lui Cortez” a trecut prin mai multe mâini, fiind vândută la o licitație în 2008 pentru suma impresionantă de 1.553.500 de dolari.

„Cizma lui Cortez” este cunoscută ca cea mai mare pepită descoperită vreodată cu ajutorul unui detector de metale de către un amator.

Cizma lui Cortez, cea mai mare pepită din aur descoperită vreodată, a fost găsită în anul 1989, în Mexic. Sursa foto: Heritage Auctions.

Care este cea mai mare pepită de aur

De-a lungul istoriei, pepitele de aur au fost găsite în întreaga lume, însă multe dintre ele au fost topite pentru a fi transformate în alte obiecte.

Cea mai mare pepită descoperită vreodată este „Welcome Stranger”, cu o greutate rafinată de 97,14 kilograme. Aceasta a fost descoperită pe 5 februarie 1869 în Victoria, Australia.

Pepita a fost atât de mare, încât nu a încăput pe cântarul băncii și a fost ruptă înainte de a putea fi fotografiată. Aurul a fost topit ulterior în lingouri.

