Noua structură a spitalului

Potrivit News.ro, lucrările au început cu descărcarea de sarcini arheologice, care implică săpături de până la patru metri adâncime. Ulterior, se va demola tronsonul afectat de incendiul din 1 octombrie 2021. Noul spital va avea trei niveluri, în loc de două, cum are în prezent.

„Noul spital va avea trei niveluri (faţă de două, în prezent), respectând toate normele impuse de DSP şi integrând soluţii moderne pentru eficienţă energetică, ce vor contribui la reducerea costurilor de exploatare pe termen lung”, au spus reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Principalele lucrări prevăzute

Proiectul include întărirea fundaţiei pentru creşterea rezistenţei la cutremur, refacerea completă a etajelor 1 şi 2, şi transformarea mansardei într-un etaj suplimentar.

Se vor instala noi sisteme termo şi hidroizolante pentru o mai bună eficienţă energetică.

Modernizarea instalaţiilor

Se vor înlocui instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi ventilaţie, vor fi instalate de panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie din surse convenţionale, va fi refăcut acoperişul şi vor fi modernizate finisajele interioare şi exterioare.

Finanţare şi obiective

Proiectul, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, are o valoare totală de 86.908.900,72 lei (TVA inclus).

„Prin aceste investiţii, spitalul va fi transformat într-o clădire sigură, modernă, confortabilă şi sustenabilă, adaptată nevoilor actuale ale comunităţii şi conformă cu normele privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la incendiu”, conform Primăriei Constanţa.

