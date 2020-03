De Iulian Budușan,

Ea a spus că PNL trebuie ”să facă un spate” în acest sector și a cerut partidelor de opoziție din sector să susțină un proiect comun la alegerile locale, anume proiectul său deoarece ”până acum, au fost incapabile să-l facă”.

”În sectorul 1, PNL trebuie să facă un pas înapoi. Un pas în spate. Am fost în consiliul local timp de 3 ani, timp în care am văzut cum merg lucrurile acolo. Când a fost vorba de interese financiare, a mers mereu interesul transpartinic. PNL, împreună cu toate partidele tradiționale, nu a votat pentru investiții”, a declarat Clotilde Armand, la lansarea candidaturii sale, eveniment care a avut loc în Piața Victoriei.

Armand s-a arătat încrezătoare că ar putea câștiga și fără o alianță cu alte partide care se opun PSD, dar a spus că un candidat comun ar fi o variantă mai bună. ”Prefer totuși să avem un singur candidat. Fac un apel la toate partidele să avem un proiect comun pentru sectorul 1 pe care-l propun eu pentru că ei, până acum, au fost incapabili să-l facă”, a afirmat Armand.

Ea a promis că, în cazul unui succes al său în alegeri, ponderea fondurilor din buget alocate pentru investiții în sectorul 1 va crește de la 5 la 30%. ”Un oraș nu se poate dezvolta fără investiții. De 30 de ani PNL și PSD au gestionat sectorul și vedem o lipsă inacceptabilă de investiții”, a apreciat europarlamentarul.

În octombrie 2019, Clotilde Armand a câștigat alegerile interne din USR Sector 1 în fața lui Cristian Seidler (132 de voturi contra 66) pentru nominalizarea din partea Uniunii la primăria sectorului.

În alegerile interne au fost 213 voturi valabil exprimate, Clotilde Armand având 61,97%.

Clotilde Armand este europarlamentar și a candidat și în 2016 la Primăria Sector 1, pierzând cursa la o diferență mică în fața lui Daniel Tudorache (PSD).

Georgică Severin, șeful Societății Române de Radiodifuziune, va fi audiat ca suspect la DIICOT într-un dosar în care este vizat și Codrin Ștefănescu

Dan Barna, despre decizia PNL de a veni cu un guvern monocolor: „Consultările anunţate, doar un exerciţiu formal”

Dacian Cioloş îl taxează pe Orban, după negocierea secretă cu Nicuşor Dan: „O lovitură de imagine de care avea nevoie liderul PNL”