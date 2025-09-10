În acest fel, pasagerii vor cumpăra un singur bilet pentru întregul itinerar, iar bagajele vor fi transferate automat până la destinația finală, potrivit Tarom.

Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Timișoara, printre orașele din care se va zbura direct în Dubai

Acest lucru simplifică procesul de călătorie către destinații populare precum Dubai, Zanzibar, Maldive, India sau Thailanda.

Acordul permite o conexiune fluentă din 15 destinații din rețeaua Tarom către Emiratele Arabe Unite, prin Aeroportul Internațional București (OTP).

Orașele din România conectate la parteneriatul cu Flydubai sunt: București, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Satu Mare, Suceava și Timișoara.

De asemenea, alte destinații internaționale din rețeaua Tarom, precum Atena, Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Madrid și Paris, vor beneficia de acces simplificat către Dubai și alte locații exotice.

Cum se fac rezervările pentru zborurile interne

„Acest nou acord va permite clienţilor flydubai să beneficieze de un acces mai bun între Dubai şi reţeaua regională Tarom din Europa de Est şi Centrală, îmbunătăţind comerţul, turismul şi schimburile culturale. Prin acest acord, clienţii se pot bucura de itinerarii de călătorie simplificate, rezervarea unui singur bilet şi check-in-ul bagajelor până la destinaţia finală”, a precizat Ramesh Anantharaman, vicepreședinte senior al diviziei de gestionare a veniturilor și eficiență comercială la Flydubai.

Zborurile interline pot fi rezervate pe site-ul flydubai.com, prin aplicația oficială Flydubai, precum și prin intermediul agențiilor de turism și a agențiilor de turism online.

Tarom, înființată în 1954, operează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și este membră a Alianței SkyTeam din 2010. Compania deține o flotă de 15 aeronave și operează peste 50 de destinații, fie direct, fie prin parteneri code share.

Flydubai, cu sediul în Dubai, a creat o rețea impresionantă de peste 135 de destinații în 57 de țări, deservite de o flotă de 93 de aeronave Boeing 737. De la începutul operațiunilor în 2009, compania a transportat peste 120 de milioane de pasageri.

