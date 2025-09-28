„Există „entități” extraterestre”

Congresmenul din Tennessee, Tim Burchett, membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care se ocupă de rapoartele despre OZN-uri, a atras atenția pe rețelele de socializare după ce a declarat că există „entități” extraterestre care trăiesc în prezent în zone cu ape adânci, pe Pământ.

Clipul din 17 septembrie postat pe X a fost deja vizionat de peste 1,9 milioane de ori. În timpul interviului cu un cercetător în domeniul OZN-urilor și realizator de documentare care folosește pseudonimul Red Panda Koala, Burchett a sugerat că civilizații extraterestre avansate s-ar fi putut ascunde în oceanele Pământului de generații întregi.

El a adăugat că au existat frecvente observări ale unor ambarcațiuni neidentificate în jurul a cinci sau șase zone, lucru pe care l-a considerat semnificativ, având în vedere cât de puține se știu despre ocean în comparație cu suprafața Lunii.

Congresmenul a menționat, de asemenea, că personalul Marinei SUA a raportat că urmărește aceste nave subacvatice care se mișcă cu viteze extraordinare și depășesc cu mult capacitățile tehnologiei militare americane actuale.

Nicio dovadă fizică verificabilă

În ciuda acestor afirmații, nicio dovadă fizică verificabilă, cum ar fi artefacte sau imagini clare ale acestor nave subacvatice, nu a fost prezentată public pentru a confirma existența bazelor extraterestre.

În urma dezvăluirilor explozive, Dr. Michael Salla, autor și cercetător specializat în fenomene extraterestre, a dezvăluit unde se crede că ar putea fi aceste baze OZN, menționând o regiune a Oceanului Atlantic din apropiere de Bahamas.

El a adăugat că a vorbit și cu înalți oficiali militari care confirmă existența unor baze subacvatice și a unor nave avansate.

Dr. Salla a subliniat că Marina SUA operează o instalație subacvatică ultrasecretă, pe care a comparat-o cu Zona 51, numită AUTEC, care înseamnă Centrul Atlantic de Testare și Evaluare Submarină, chiar în această regiune a Atlanticului.

„Chiar în dreapta ei se află Tongue of the Ocean, o parte foarte adâncă a oceanului din Bahamas. Coboară imediat la aproximativ 900 de metri”, a spus Salla în timpul unei apariții la podcastul Redacted, pe 19 septembrie.

„Este ideal pentru un submarin”

„Deci este ideal pentru un submarin, dar este și un loc unde oamenii au văzut multe OZN-uri, multe nave subacvatice intrând și ieșind din apă. Așadar, au existat o mulțime de observări de OZN-uri în acea zonă”, a dezvăluit el.

Cercetătorul OZN a menționat că a intervievat doi martori oculari care au susținut că au vizitat aceste baze secrete, inclusiv un denunțător al Armatei SUA, care a folosit pseudonimul „JP”.

Denunțătorul a susținut că se afla într-o misiune în care a fost dus cu un elicopter Blackhawk pe o platformă oceanică, apoi s-a îmbarcat într-un submarin de înaltă tehnologie cu echipaj de extratereștri.

Submarinul, capabil de călătorii în spațiu, l-a dus într-un oraș subacvatic sub o cupolă, asemănător cu Dubaiul, cu o piramidă albă mare. Misiunea a implicat recuperarea unui artefact, dar nu au fost produse vreodată dovezi fizice ale acestei misiuni.

În ciuda lipsei de dovezi concrete a lui Burchett și Salla, a existat un interes tot mai mare și mărturii din surse credibile, inclusiv personal militar la audierile din Congres, care sugerează că OZN-uri și ființe extraterestre au vizitat Pământul.

Un OZN misterios, în formă de V, a luminat cerul deasupra Los Angelesului, fiind filmat timp de 30 de minute de doi martori. Imaginile, trimise la Centrul Național de Raportare a OZN-urilor din SUA, au reaprins discuțiile despre extratereștri, mai ales după declarațiile șefei serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, care a spus că „viața extraterestră ar putea exista”, titrează The Sun.



