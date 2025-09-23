Un OZN cu formă de V, mai mare decât stelele

Imaginile surprinse de doi martori de pe balconul lor arată un obiect în formă de V, de culoare neagră, cu lumini extrem de puternice de-a lungul „carcasei”. Martorii au declarat că lumina părea „mai mare decât stelele” și că obiectul a plutit deasupra cartierului înainte de a dispărea în direcția sud.

NUFORC UFO Sighting 191817 - The sighting occurred on August 28, 2025, around 11:38 PM, in Los Angeles, California. (V-shaped craft) pic.twitter.com/dDFaxDXiF6 — Ovniologia 🛸 (@Ovniologia01) September 19, 2025

NUFORC, organizație non-profit care colectează rapoarte despre OZN-uri încă din 1974, a înregistrat cazul. Martorii au povestit că apariția a fost neobișnuită, pentru că obiectul părea să plutească, cu mișcări foarte mici, înainte să dispară.

Ipoteze: navă extraterestră, dronă sau avion militar secret?

Clipul a stârnit dezbateri aprinse. Unii cred că este vorba despre o navă extraterestră, alții spun că ar putea fi un avion militar secret sau chiar o dronă. Obiectul, descris ca un „boomerang luminos”, semăna cu un F-117 Nighthawk Stealth Fighter, un avion de vânătoare american construit să fie invizibil pe radare.

NUFORC a notat că în ultima perioadă au fost raportate tot mai multe apariții similare, în care martorii au descris obiecte triunghiulare sau în formă de pană, cu lumini multiple, zburând deasupra SUA.

„Mosul orb” și alte cazuri de OZN-uri filmate

Incidentul vine după ce Pentagonul a declasificat imagini cu așa-numitul „Mosul orb”, un OZN filmat în Irak de un avion spion american. În acel caz, un obiect sferic, metalic, a fost surprins plutind cu viteză constantă, fără să piardă altitudine.

De asemenea, înregistrări similare, realizate în Orientul Mijlociu și Asia de Sud, arată sfere metalice zburând în moduri inexplicabile. Aceste materiale au fost obținute de investigatori prin cereri oficiale de acces la informații (Freedom of Information Act).

Declarațiile șefei serviciilor de informații din SUA

Tulsi Gabbard, actuala directoare a serviciilor de informații americane, a vorbit recent despre acest subiect într-un podcast. Întrebată direct dacă extratereștrii există, Gabbard a răspuns afirmativ. Totuși, ea a precizat că este obligată de funcția pe care o ocupă să fie rezervată în declarații, deoarece are acces la informații clasificate.

„Avem propriile investigații și vom continua să căutăm adevărul și să-l împărtășim americanilor”, a spus aceasta.

Subiectul extratereștrilor atrage un interes tot mai mare în Statele Unite, mai ales după ce Pentagonul a început să desecretizeze materiale video cu obiecte zburătoare neidentificate. În New York, în prima jumătate a anului 2025, s-au raportat 66 de apariții de OZN-uri, iar martorii au descris sfere negre ce se evaporă în aer într-un zig-zag straniu. Cazul OZN-ului în formă de V din Los Angeles este cel mai recent episod care alimentează curiozitatea și teoriile conspirației.





