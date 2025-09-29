Fondat în 1985, MIT Media LaB este un laborator de cercetare de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Cercetarea nu se limitează la discipline academice fixe, ci se bazează pe tehnologie, media, știință, artă și design.

Angajații petrec în medie până la 2 ore pentru a înțelege și interpreta informațiile din textele generate de IA, ceea ce duce la pierderi financiare semnificative pentru companii.

Conținutul de slabă calitate generat de IA provoacă confuzie și frustrare în rândul angajaților, afectând negativ eficiența muncii, susțin cercetătorii.

Cercetarea arată că angajații petrec mai mult timp încercând să înțeleagă și să interpreteze informațiile din textele generate de IA.

Calitatea scăzută a acestui conținut nu ajută la accelerarea muncii. În schimb, angajații sunt nevoiți să rezolve o sarcină suplimentară, să descifreze ce trebuie să facă după primirea unui astfel de text.

Acest tip de conținut a fost denumit „Workslop”, material care pare inițial un produs bun, dar de fapt este lipsit de substanță.

În loc să economisească timp, angajații petrec până la 2 ore încercând să înțeleagă ce au de făcut.

Costul unei astfel de unități de conținut este în medie de 186 de dolari pe lună, suma pe care companiile o plătesc pentru munca angajatului care primește textul.

Pentru o companie cu 10.000 de angajați, pierderile anuale pot ajunge la 9 milioane de dolari.

Principalele surse ale acestui conținut „de umplutură” sunt colegii care și-l trimit între ei (40% din cazuri), managerii care îl trimit subordonaților (18%), echipele sau subordonații care îl trimit superiorilor (16%)

La primirea unui astfel de conținut, angajatul nu începe imediat sarcina, ci petrece timp reconstituind contextul lipsă din text sau prezentare, identificând sensuri false, descifrând ce a vrut să spună persoana care a folosit IA.

În final, documentul trebuie oricum refăcut. Acest lucru implică noi discuții cu colegii și reluarea procesului de luare a deciziilor, ducând la pierderi suplimentare de timp.

Pierderea de timp cauzată de acest fenomen provoacă emoții negative în rândul angajaților: 53% raportează iritare, 38% confuzie și 22% se simt ofensați.

Pentru a evita aceste probleme, companiile ar trebui să reevalueze modul în care folosesc conținutul generat de IA și să se asigure că acesta aduce o valoare reală proceselor de lucru, nu doar aparența de eficiență.

