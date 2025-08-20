Coliziunea a provocat un incendiu masiv

Cel puțin 79 de persoane, inclusiv 19 copii, și-au pierdut viața în nord-vestul Afganistanului atunci când un autobuz care transporta migranți afgani expulzați din Iran a intrat în coliziune cu un camion și o motocicletă, potrivit rapoartelor media locale.

Coliziunea, care a avut loc marți seara în provincia Herat, a provocat un incendiu masiv, care a ucis multe persoane pe loc, a raportat Tolo News.

Afghanistan Bus Crash



Aug 19, Herats Guzara district



Bus with Afghan refugees deported from Iran hit truck & motorcycle → fire



71–79 killed, incl. 17–19 children (toll varies)



Cause: overspeeding & driver negligence (per police)

Deși accidentele rutiere sunt comune în Afganistan, în principal din cauza condițiilor proaste ale drumurilor și a lipsei reglementărilor de circulație, se crede că acesta este unul dintre cele mai grave accidente din ultimii ani.

Două persoane au supraviețuit

Doar două persoane au supraviețuit, ambele rănite, a declarat Mufti Abdul Mateen Qani, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne

Ahmadullah Muttaqi, purtător de cuvânt al guvernului local din vestul Afganistanului, a declarat într-o postare pe X că autoritățile se angajează să facă o „anchetă temeinică” asupra incidentului.

Accidentul a avut loc în apropiere de Herat, cel mai mare oraș din vestul Afganistanului și capitala provinciei cu același nume.

Orașul a fost principalul punct de intrare pentru peste un milion de afgani care au fost fie deportați forțat, fie presați să plece de autoritățile iraniene în acest an, potrivit Națiunilor Unite.

Amintim că un accident de circulație în sudul Afganistanului a lăsat în urmă cel puțin 21 de morți și alți 38 de răniți, potrivit unui departament provincial de trafic, scrie Asociated Press.



