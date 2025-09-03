„În această seară, 2 septembrie 2025, la ora 20.41, Poliția municipiului Vaslui a fost sesizată, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, în zona centrală a municipiului Vaslui (Piața Civică), un minor în vârstă de 1 an și 5 luni s-ar fi electrocutat, după ce ar fi călcat pe un fir, de la o lampă de iluminat amplasată într-o zonă cu gazon. Asupra minorului au fost efectuate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul minorului și dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Mama copilului a asistat neputincioasă la tragedie, fiind transportată la spital pentru că i s-a făcut rău.

La fața locului a venit și primarul Lucian Braniște, căruia nu îi venea să creadă că s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire. Edilul a chemat la fața locului echipa care asigură mentenanța și au început să caute cu toții prin iarbă, pentru a-și da seama ce s-a întâmplat.

„Copiii sunt copii și nu îi poți învinui. Faptul că el s-a dus acolo în iarbă nu poate să fie o culpă, mai ales că este el este mic. S-a dus să se joace. Nici părinții săi nu poartă o vină, pentru că cine și-ar fi închipuit că în acel gazon sunt capcane ale morții”, a precizat o femeie, îngrozită că acolo s-ar fi putut afla chiar copilul ei.

Copilul a fost resuscitat la fața locului mai bine de o oră, însă în ciuda eforturilor depuse de medici, acesta nu a putut fi salvat.