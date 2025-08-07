„Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetări efectuate de către poliţişti a reieşit că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite s-ar fi electrocutat”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu, potrivit News.ro.

Cele două victime sunt în stare de inconştienţă, în stop cardiorespirator.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, în sprijin au fost solicitate şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE