Cormoranii ar putea deveni specie vânabilă

La următoarea reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), cel puțin șapte miniștri ai agriculturii vor îndemna Comisia să clasifice cormoranii ca specie vânabilă pentru a proteja «stocurile sensibile de pește».

În prezent, specia este protejată de Directiva UE privind păsările, vânătoarea fiind permisă doar în condiții stricte.

Situația cormoranilor în UE

Suedia, alături de Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Letonia, România și Slovacia, susține că măsurile administrative necesare pentru aprobarea vânătorii prin derogări de la Directiva Păsărilor «nu sunt în mod clar proporționale pentru această specie abundentă».

Această solicitare vine la aproape un an după o cerere similară a Suediei, care a obținut sprijinul majorității statelor membre, dar nu și al Comisiei.

Opoziția grupurilor de mediu

Grupul de mediu Birdlife se opune ferm acestei inițiative. Marion Bessol, ofițer de politici la Birdlife, a declarat: «Cormoranii sunt din nou făcuți țapi ispășitori pentru declinul stocurilor sensibile de pește din Europa. Ideea că uciderea a mii de păsări va restabili populațiile de pește este o simplificare periculoasă.»

Conform Comisiei Consultative Europene pentru Pescuitul și Acvacultura Continentală (EIFAAC) a FAO, vânătoarea la scară largă a cormoranilor are deja loc în Suedia, Franța, Danemarca și părți din Germania.

EIFAAC susține că populația de cormorani din Europa, care era pe cale de dispariție în anii 1970, numără acum aproximativ 2 milioane și reprezintă «una dintre cele mai mari amenințări» pentru pescuitul continental.

Birdlife acuză EIFAAC că pledează pentru o «ucidere în masă», întrebând: «Odată ce cormoranii au fost exterminați de vânători și pescari, ce îi va opri să vizeze focile, vidrele sau stârcii?»

Deși Suedia a solicitat anul trecut Comisiei să faciliteze și vânătoarea focilor, susținută de Estonia, Finlanda și Letonia, această cerere nu va fi printre solicitările prezentate săptămâna viitoare, potrivit Euractiv.

Dezbaterea privind gestionarea populației de cormorani rămâne un subiect controversat în UE, echilibrând preocupările pentru biodiversitate cu interesele industriei pescuitului.