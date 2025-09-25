Crima din noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, în Tulcea

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, bărbatul a comis crima în urmă cu 26 de ani, într-un sat din Tulcea, atunci când a intrat în casa unei femei, a violat-o și apoi a omorât-o.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din județul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violență/constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, se arată în comunicatul procurorilor.

Criminalul, prins cu ajutorul probelor ADN

Procurorii au arătat că bărbatul a fost prins și reținut după ce profilul său ADN a fost identificat ca fiind cel al criminalului.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

„Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, au mai precizat procurorii.

Ce sunt probele ADN

Probele ADN sunt mostre biologice care conțin material genetic unic fiecărui individ, folosite pentru identificarea persoanelor în context criminalistic. Ele pot proveni din sânge, saliva, păr, piele sau alte fluide corporale, și sunt prelevate de la locul unui eveniment pentru analiza în laborator.

În criminalistică, probele ADN sunt utilizate pentru a identifica făptuitorii sau victimele unor infracțiuni, stabilind legături directe între o persoană și o scenă a crimei prin compararea profilului genetic.

Această metodă oferă o dovadă științifică puternică, adesea mai concludentă decât mărturiile sau alte probe, deoarece fiecare persoană are un profil ADN unic și irepetabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE