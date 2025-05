Cristi Borcea este invitat pe 23 mai 2025 în podcastul „iAM Media”, al jurnalistului Victor Vrînceanu, iar în clipul video care promovează interviul se vorbește despre președintele României.

În opinia fostului acționar de la Dinamo București, președinte al României ar fi trebuit să fie Ion Țiriac, datorită relațiilor pe care acesta le are în lume, dar și a faptului că este un fost mare sportiv și un bun afacerist, cu o avere uriașă.

„Nu ne apreciem valorile. Dacă o luăm de la Hagi, Ilie Năstase, Nadia, nea Ion Țiriac… Nea Ion Țiriac trebuia să fie de mult președintele țării. Și aveam mult mai multe avantaje și eram departe acum”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcastului.

Aceeași părere cu afaceristul o are și Codin Maticiuc, acesta afirmând la începutul lunii mai că dacă Ion Țiriac al candida la alegerile prezidențiale, l-ar vota fără să stea prea mult pe gânduri.

Recomandări George Simion face contestație împotriva rezultatelor de la alegerile prezidențiale 2025: „Sunt luptător, nu muiere, nici trădător”

„Știți cum pentru unii Georgescu o să rămână președintele ales? Așa e pentru mine omul din imagine. Cel pe care l-aș fi ales, pentru care aș fi lipit afișe prin oraș, pentru care aș fi luptat până la capăt. Omul care a făcut pentru România mai multe decât propriii noștri conducători, deși nu vrea să povestească public nimic.

Prima imagine este de la una dintre multiplele dăți în care el punea umărul la secțiile și spitalele de pediatrie de care noi ne apucam prin #spitalepublicedinbaniprivati. A doua este una și mai dragă mie, este făcută de fiul său, Alexandru Țiriac, de a cărui prietenie mă bucur. Făcută în secret! Și multă vreme singura mea dovadă că am stat cu un titan la masă. Am votat astăzi cu regret că iar nu am ocazia să votez Ion Țiriac”, a scris Codin Maticiuc în dreptul a două fotografii în care apare pe Instagram alături de Ion Țiriac, după ce a mers la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Urmărește-ne pe Google News