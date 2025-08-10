Într-o postare cu titlul „Numele trandafirilor”, gazetarul spune că i-a găsit o poreclă și lui Sorin Grindeanu:

„PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă… Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu”.

„Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, arată Cristian Tudor Popescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE