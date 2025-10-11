Donald Trump pune în pericol libertățile civile

Uciderea lui Kirk i-a determinat pe Trump și pe acoliții săi să arunce rapid acuzații cu iz conspiraționist împotriva unui grup de adversari politici și să lanseze o anchetă asupra miliardarului liberal George Soros. De asemenea, au amenințat cu acțiuni în justiție postul de televiziune ABC după ce l-a reprimit pe prezentatorul Jimmy Kimmel, scos pe tușă temporar din cauza unor comentarii caustice la adresa lui Charlie Kirk.

Asasinarea lui Kirk a fost o lovitură pentru Trump și lumea MAGA. Cu toate acestea, președintele american a profitat de întâmplarea tragică pentru a se deda unei campanii de răzbunare, punând în pericol libertățile civile prin atacurile la adresa criticilor săi din mass-media, universități, organizații non-profit și alte părți ale societății civile americane.

Președintele american incită la mai multă violență

Văduva lui Charlie Kirk a declarat emoționant că îl va „ierta” pe ucigașul soțului său. Trump a declarat însă furios: „Îmi urăsc adversarii și nu le doresc ce e mai bun”. Aceste cuvinte nu pot fi rostite de un președinte în funcție, deoarece riscă să incite la mai multă violență, spun experții juridici și istoricii consultați de The Guardian.

Chiar înainte de arestarea suspectului de crimă, Trump a dat vina pe limbajul „stângii radicale”. De asemenea, el s-a angajat să-i vâneze pe cei responsabili de violență. „Avem nebuni din stânga radicală și trebuie doar să-i batem naibii”, a spus președintele american.

Implicarea armatei în lupta politică internă

Intensificarea ofensivei lui Trump împotriva rivalilor politici a fost palpabilă în discursul pe care l-a ținut luna trecută în fața a sute de oficiali militari de rang, când a vorbit despre necesitatea de a contracara „inamicul din interior” și a sugerat că armata ar putea fi utilă în lupta împotriva criminalității în orașele majoritar democrate, care ar putea servi și drept „teren de antrenament” militar.

Pe un front similar, pe 8 octombrie, în timp ce sute de soldați ai Gărzii Naționale erau pregătiți să intre în Chicago, în pofida obiecțiilor primarului orașului și ale guvernatorului statului Illinois, ambii democrați care au criticat represiunea militarizată a imigrației decisă de Trump, liderul republican de la Casa Albă s-a pronunțat pentru arestarea lor, chiar dacă niciunul dintre ei nu este acuzat de vreo infracțiune.

Istoricii și experții juridici avertizează că Trump și lumea Maga au exploatat uciderea lui Kirk pentru a justifica declanșarea unor atacuri de amploare asupra mai multor critici.

Atac amplu împotriva societății civile

Trump și aliații săi folosesc „prima pagină a manualului liderilor autoritari” în atacurile lor accelerate asupra „adversarilor politici”, spune profesorul de politici de guvernare de la Harvard, Steven Levitsky, coautor al cărții „Cum mor democrațiile”.

„Folosiți violența politică ca pretext pentru a vă ataca dușmanii politici. Unii dintre ei au fost nerăbdători să facă asta. Ei atacă oponenții mainstream și alți critici. Definesc comportamentul inacceptabil cât mai larg posibil”, explică profesorul american.

Levitsky subliniază că atacurile lui Trump împotriva lui Soros și altor finanțatori majori ai democraților și ai grupurilor liberale fac parte dintr-un atac mai amplu asupra societății civile. „Scopul este de a înclina terenul de joc atacând pe oricine din societatea civilă care i-ar putea contesta”, spune el. „O modalitate de a-i slăbi este de a ataca finanțatorii folosind un pretext fals, legându-i de violență sau comportament ilegal”.

George Soros, amenințat cu Legea RICO

În mod ostentativ, într-un limbaj conspirativ și lipsit de dovezi, Trump a acuzat în interviuri acordate la câteva zile după uciderea lui Kirk că Soros, în vârstă de 95 de ani, „ar trebui închis” deoarece este un „tip rău”. El a declarat pentru Fox&Friends că „îl vom ancheta pe Soros” pentru posibile încălcări ale legii privind organizațiile corupte și influențate de infractori (RICO).

Departamentul de Justiție (DoJ) a deschis anchete împotriva Fundațiilor pentru o Societate Deschisă ale lui Soros, care de-a lungul deceniilor au investit milioane de dolari în programe pentru drepturi civile, drepturile omului și democrație, potrivit The New York Times.

Fundațiile Soros au respins vehement acuzațiile, calificându-le drept „atacuri motivate politic asupra societății civile”, menite să reducă la tăcere discursurile disidente și au subliniat că toate activitățile lor sunt „pașnice și legale”.

Departamentul Justiției, o „armă” folosită de Trump împotriva rivalilor

Experții juridici spun că inițiativa exagerată privind urmărirea penală a lui Soros sub Legea RICO este opusă statului de drept și face parte dintr-o inițiativa mai largă a lui Trump de a transforma DoJ într-o armă împotriva vechilor dușmani, cum ar fi fostul director FBI James Comey, care l-a înfuriat pe președintele american deoarece a investigat activitățile Rusiei pentru a-l ajuta să câștige alegerile prezidențiale din 2016.

Luna trecută, un procuror novice ales de Trump a depus un rechizitoriu împotriva lui Comey pe baza a două capete de acuzare, și anume pentru mințirea Congresului și obstrucționarea Congresului. Acest rechizitoriu vine după ce Trump a forțat demiterea unui procuror veteran care nu a dat curs acuzațiilor din cauza subțirimii dovezilor. Comey a pledat nevinovat pe 8 octombrie.

Același procuror ales de Trump în Virginia, în pofida obiecțiilor procurorilor veterani care fuseseră demiși, a adus pe 9 octombrie acuzații de fraudă bancară și declarații false împotriva procurorului general din New York, Letitia James, care la rândul ei l-a anchetat pe Trump pentru umflarea necorespunzătoare a activelor sale imobiliare. James a numit acuzațiile aduse ei ca fiind „nefondate” și făcând parte din „înarmarea” sistemului judiciar american de către Trump.

„Invocarea RICO de către Trump pentru a-l investiga pe Soros este frivolă și greșită”, spune fostul procuror federal Paul Rosenzweig. „Este încă un exemplu de utilizare a legii ca armă pentru a-și viza dușmanii”.

Scrisoare de avertisment în legătură cu „campania de intimidare” dusă de președintele american

Înmulțirea atacurilor la adresa organizațiilor non-profit este subliniată într-o scrisoare semnată de peste 3.700 de organizații care critică aspru administrația Trump, acuzată că duce o campanie de „intimidare și reducere la tăcere a grupurilor caritabile prin acțiuni executive”.

Pe lângă mișcările de represalii ale lui Trump, adjunctul radical al șefului de cabinet al președintelui american, Stephen Miller, a etichetat Partidul Democrat drept „o organizație extremistă internă” și a dat vina pe „rețele teroriste” pentru uciderea lui Kirk, promițând că administrația va ataca o „vastă rețea teroristă internă”.

Principalul partid de opoziție, luat în vizor

Pentru a realiza acest obiectiv, Trump a semnat un memoriu executiv la două săptămâni după moartea lui Kirk, intitulat „Combaterea terorismului intern și a violenței politice organizate”.

Menționând uciderea lui Kirk, memoriul pune bazele unui efort coordonat implicându-i, printre alții, pe procurorul general, secretarul trezoreriei și comisarul IRS. Memorandumul solicită o „strategie națională pentru investigarea, urmărirea penală și perturbarea entităților și a persoanelor implicate în acte de violență politică și intimidare menite să suprime activitatea politică legală sau să obstrucționeze statul de drept”.

Ca parte a acestui efort, Trump a desemnat mișcarea de stânga Antifa drept „organizație teroristă internă”, deși conform legislației americane nu există o astfel de catalogare.

Mai exact, Trump a instruit administrația sa să „utilizeze toate autoritățile competente pentru a investiga, perturba și desființa orice operațiuni ilegale – în special cele care implică acțiuni teroriste – desfășurate de Antifa”.

