Acuzațiile lui Donald Trump pentru George Soros

Președintele SUA, Donald Trump cere inculparea miliardarului George Soros și fiul său și îi acuză pe aceștia că ar fi finanțat „protestele violente” din SUA. Într-o postare pe platforma sa de social media Truth Social, Trump a cerut ca cei doi să fie acuzați conform legii RICO pentru susținerea presupusă a protestelor violente din SUA.

Trump i-a numit pe Soros și organizația sa „psihopaţi radicali de stânga”. Președintele nu a oferit dovezi pentru acuzațiile sale și nu a dat detalii despre vreo investigație în curs.

„George Soros și minunatul său fiu, de stânga radicală, ar trebui acuzați prin RICO (Recuperare Investiții Civile) din cauza sprijinului acordat protestelor violente și multor altora, în toate Statele Unite ale Americii.

Nu le vom permite acestor nebuni să mai distrugă America, fără să-i dăm măcar o șansă să „RESPIRE” și să fie LIBERA. Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Fiți atenți, vă urmărim! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Reacția Open Society Foundations

Fundația lui Soros a respins acuzațiile președintelui, numindu-le „scandaloase”. OSF a declarat că se opune tuturor formelor de violență, inclusiv protestelor violente.

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) este folosită pentru urmărirea penală a organizațiilor criminale. Totuși, președintele nu a oferit nicio dovadă concretă pentru acuzațiile sale grave.

Aceste declarații vin în contextul tensiunilor politice crescute din SUA, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2024. Ele reflectă retorica dură a lui Trump împotriva adversarilor săi politici și a donatorilor Partidului Democrat.

Ce este Lega RICO din SUA

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) din SUA este un statut federal adoptat în 1970 care vizează combaterea crimei organizate și a criminalității de tip „gulerelor albe”.

Legea interzice achiziționarea, operarea sau obținerea de venituri dintr-o întreprindere printr-un tipar de activități de șantaj (racketeering) și permite urmărirea penală a persoanelor implicate într-o astfel de organizație criminală.

Aceasta prevede sancțiuni severe, inclusiv până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație, amenzi și confiscarea proprietăților obținute ilegal. RICO se aplică în cazul în care o persoană a comis cel puțin două acte de „racketeering” în decurs de zece ani, în legătură cu o întreprindere, care poate fi o persoană, o corporație sau o organizație.

Legea a fost folosită inițial pentru a urmări mafioți, dar sfera sa a fost extinsă pentru a include alte tipuri de infracțiuni organizate și organizații criminale. De asemenea, legea permite și acțiuni civile împotriva celor implicați în astfel de activități ilegale.

Cine este George Soros?

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este cunoscut pentru filantropie și donațiile făcute prin fundația sa Open Society Foundations (OSF). El este și un important donator al Partidului Democrat din SUA.

Nu este prima dată când miliardarul se confruntă cu critici din partea lui Trump și a susținătorilor săi. Aceștia îl acuză frecvent pe Soros că orchestrează o criză a migrației în SUA.

Scandalurile în care a fost implicat George Soros în SUA

Soros a fost un donator major pentru campanii și organizații progresiste și democratice, susținând cauze precum reforma sistemului de justiție penală, campanii electorale pentru candidați progresiști și organizații ca Center for American. A donat zeci de milioane de dolari în ciclurile electorale din ultimele decenii, inclusiv 128,5 milioane de dolari pentru Partidul Democrat în alegerile din 2022.

Aceste implicări politice au generat critici și acuzații din partea susținătorilor conservatori care îl acuză de influențarea în mod ilegal a procesului electoral și de subminare a valorilor tradiționale.

A mai fost ținta unor campanii de denigrare, inclusiv acuzații că ar fi finanțat proteste violente sau mișcări contestatare precum Occupy Wall Street, deși aceste acuzații au fost dezmințite de jurnaliști și de organizațiile conduse de Soros.

Campania împotriva lui George Soros include și elemente antisemitism, fiind vizat de atacuri ale unor guverne și grupuri politice conservatoare din întreaga lume, ceea ce îl face o figură polarizantă în politica internațională și americană, relatează DW.

Cum a fost George Soros folosit în propaganda din Europa

În Ungaria, premierul Viktor Orbán a declanșat o mișcare agresivă de propagandă. Guvernul ungar condus de Orbán a lansat o puternică campanie „pentru suveranitate” care îl vizează direct pe fiul lui George Soros, Alex Soros, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Campania includea panouri publicitare ostile și o consultare națională trimisă prin poștă cetățenilor, intitulată „privind apărarea suveranității noastre”, care punea sub semnul întrebării sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, migrația și implicarea Bruxelles-ului în politica internă a Ungariei.

Criticii au considerat că discursul folosit de Orbán avea accente antisemite și antieuropene, folosind teoria conspirației că forțe externe, reprezentate prin Soros și aliații săi, doreau să destabilizeze Ungaria.

Opoziția maghiară a calificat demersul drept un atac politic manipulatoriu, iar organizațiile evreiești au avertizat că Soros fusese folosit de mult timp ca țap ispășitor în teorii antisemite.

Reacția fundației lui Soros după episodul din Ungaria

Fundația Soros a reacționat după campania cu panouri stradale lansată de guvernul Ungariei condus de Viktor Orban, care îi viza pe Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și pe Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros.

Reprezentanții fundației au condamnat atunci campania, calificând-o drept „propagandă profund contaminată de antisemitism”. Aceștia au subliniat că mesajele defăimătoare fac parte dintr-un atac politic, iar instituția nu va ceda în fața acestor presiuni.

Premierul ungur Viktor Orban și-a apărat campania, susținând că este o critică asupra activismului politic al lui Soros și că Ungaria este cea mai sigură țară din Europa pentru evrei.