Acuzațiile lui Donald Trump pentru George Soros

Președintele SUA, Donald Trump cere inculparea miliardarului George Soros și fiul său și îi acuză pe aceștia că ar fi finanțat „protestele violente” din SUA. Într-o postare pe platforma sa de social media Truth Social, Trump a cerut ca cei doi să fie acuzați conform legii RICO pentru susținerea presupusă a protestelor violente din SUA.

Trump i-a numit pe Soros și organizația sa „psihopaţi radicali de stânga”. Președintele nu a oferit dovezi pentru acuzațiile sale și nu a dat detalii despre vreo investigație în curs.

„George Soros și minunatul său fiu, de stânga radicală, ar trebui acuzați prin RICO (Recuperare Investiții Civile) din cauza sprijinului acordat protestelor violente și multor altora, în toate Statele Unite ale Americii.

Nu le vom permite acestor nebuni să mai distrugă America, fără să-i dăm măcar o șansă să „RESPIRE” și să fie LIBERA. Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Fiți atenți, vă urmărim! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”
Recomandări
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Reacția Open Society Foundations

Fundația lui Soros a respins acuzațiile președintelui, numindu-le „scandaloase”. OSF a declarat că se opune tuturor formelor de violență, inclusiv protestelor violente.

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) este folosită pentru urmărirea penală a organizațiilor criminale. Totuși, președintele nu a oferit nicio dovadă concretă pentru acuzațiile sale grave.

Aceste declarații vin în contextul tensiunilor politice crescute din SUA, în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2024. Ele reflectă retorica dură a lui Trump împotriva adversarilor săi politici și a donatorilor Partidului Democrat.

Ce este Lega RICO din SUA

Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) din SUA este un statut federal adoptat în 1970 care vizează combaterea crimei organizate și a criminalității de tip „gulerelor albe”.

Legea interzice achiziționarea, operarea sau obținerea de venituri dintr-o întreprindere printr-un tipar de activități de șantaj (racketeering) și permite urmărirea penală a persoanelor implicate într-o astfel de organizație criminală.

Aceasta prevede sancțiuni severe, inclusiv până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație, amenzi și confiscarea proprietăților obținute ilegal. RICO se aplică în cazul în care o persoană a comis cel puțin două acte de „racketeering” în decurs de zece ani, în legătură cu o întreprindere, care poate fi o persoană, o corporație sau o organizație.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Legea a fost folosită inițial pentru a urmări mafioți, dar sfera sa a fost extinsă pentru a include alte tipuri de infracțiuni organizate și organizații criminale. De asemenea, legea permite și acțiuni civile împotriva celor implicați în astfel de activități ilegale.

Cine este George Soros?

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este cunoscut pentru filantropie și donațiile făcute prin fundația sa Open Society Foundations (OSF). El este și un important donator al Partidului Democrat din SUA.

Nu este prima dată când miliardarul se confruntă cu critici din partea lui Trump și a susținătorilor săi. Aceștia îl acuză frecvent pe Soros că orchestrează o criză a migrației în SUA.

Scandalurile în care a fost implicat George Soros în SUA

Soros a fost un donator major pentru campanii și organizații progresiste și democratice, susținând cauze precum reforma sistemului de justiție penală, campanii electorale pentru candidați progresiști și organizații ca Center for American. A donat zeci de milioane de dolari în ciclurile electorale din ultimele decenii, inclusiv 128,5 milioane de dolari pentru Partidul Democrat în alegerile din 2022.

Aceste implicări politice au generat critici și acuzații din partea susținătorilor conservatori care îl acuză de influențarea în mod ilegal a procesului electoral și de subminare a valorilor tradiționale.

Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”
Recomandări
Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

A mai fost ținta unor campanii de denigrare, inclusiv acuzații că ar fi finanțat proteste violente sau mișcări contestatare precum Occupy Wall Street, deși aceste acuzații au fost dezmințite de jurnaliști și de organizațiile conduse de Soros.

Campania împotriva lui George Soros include și elemente antisemitism, fiind vizat de atacuri ale unor guverne și grupuri politice conservatoare din întreaga lume, ceea ce îl face o figură polarizantă în politica internațională și americană, relatează DW.

Cum a fost George Soros folosit în propaganda din Europa

În Ungaria, premierul Viktor Orbán a declanșat o mișcare agresivă de propagandă. Guvernul ungar condus de Orbán a lansat o puternică campanie „pentru suveranitate” care îl vizează direct pe fiul lui George Soros, Alex Soros, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Campania includea panouri publicitare ostile și o consultare națională trimisă prin poștă cetățenilor, intitulată „privind apărarea suveranității noastre”, care punea sub semnul întrebării sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, migrația și implicarea Bruxelles-ului în politica internă a Ungariei.

Criticii au considerat că discursul folosit de Orbán avea accente antisemite și antieuropene, folosind teoria conspirației că forțe externe, reprezentate prin Soros și aliații săi, doreau să destabilizeze Ungaria.

Opoziția maghiară a calificat demersul drept un atac politic manipulatoriu, iar organizațiile evreiești au avertizat că Soros fusese folosit de mult timp ca țap ispășitor în teorii antisemite.

Reacția fundației lui Soros după episodul din Ungaria

Fundația Soros a reacționat după campania cu panouri stradale lansată de guvernul Ungariei condus de Viktor Orban, care îi viza pe Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și pe Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros.

Reprezentanții fundației au condamnat atunci campania, calificând-o drept „propagandă profund contaminată de antisemitism”. Aceștia au subliniat că mesajele defăimătoare fac parte dintr-un atac politic, iar instituția nu va ceda în fața acestor presiuni.

Premierul ungur Viktor Orban și-a apărat campania, susținând că este o critică asupra activismului politic al lui Soros și că Ungaria este cea mai sigură țară din Europa pentru evrei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în București, în zona Militari. Mesaj RO-Alert trimis de ISU: „Incendiul se extinde cu rapiditate"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Știri România 15:17
Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Știri România 15:09
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”
KanalD.ro
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”

Politic

Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:03
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile