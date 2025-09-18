„Am plăcerea de a informa numeroşii noştri patrioţi americani că desemnez „Antifa”, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, ca organizaţie teroristă”, a declarat, miercuri, preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

„Voi recomanda, de asemenea, cu tărie ca persoanele care finanţează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice”, a precizat Trump, care se află în prezent în Marea Britanie pentru o vizită de stat.

Reprimarea terorismului intern

La începutul săptămânii, administrația Trump a anunțat intenţia sa de a reprima ceea ce califică drept „terorism intern” de stânga, după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul în acest caz de omor, este prezentat de o mare parte a dreptei ca un ucigaş de „extremă stânga”, deoarece le-a denunţat celor apropiaţi „ura” pe care ar f promovat-o Kirk. Suspectul a folosit muniţie gravată cu inscripţii antifasciste.

El a fost pus sub acuzare marţi de autorităţi, care au cerut pedeapsa capitală pentru el.

Figură a dreptei americane în vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în faţa tinerilor şi pentru a-şi promova ideile naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.

Conservatorul american Charlie Kirk, un apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal săptămâna trecută la un miting în Utah. Suspectul principal, un tânăr de 22 de ani, ar fi recunoscut fapta într-un mesaj privat, trimis prietenilor, chiar înainte să se predea poliției, scrie The Mirror.

Tyler Robinson, 22 de ani, este acuzat că l-a împușcat pe Charlie Kirk cu un singur glonț în timpul unui miting la Utah Valley University. Potrivit Washington Post, Robinson ar fi trimis un mesaj pe Discord, joi seara, cu aproximativ două ore înainte de arestare.





