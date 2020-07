Cum s-au adaptat patronii teraselor din Vama Veche la restricțiile privind muzica impuse de autorități. Mesaj pentru turiști: “Ascultați marea!”

Programul care prevede ajustarea volumului după asfințit în Vama Veche se numește “No more dancing”. În mod normal, agenții comerciali care au aderat la el trebuie doar se înlocuiască muzica de dans și petrecere cu melodii lounge, însă există și patroni de terase care au luat măsuri mai drastice.

Să se mai domolească turiștii, fiindcă nu vrem ca Vama Veche să devină oaia neagră a Litoralului

Daniel Georgescu, primar Limanu:

De exemplu, cel care deține Amphora, un club aflat pe plajă în Vamă, a hotărât să nu mai pună deloc muzică după apusul soarelui. DJ-ul solitar, Kicki Novartis, cel care a făcut show pe 1 Mai, și-a lăsat gol pupitrul muzical.

Începând de sâmbătă, 11 iulie, de la ora 20.00, pe termen nelimitat, vom opri muzica de tot la locația noastră. Dacă turiștii care vin la mare nu înțeleg pericolul coronavirus și faptul că distanțarea socială nu e un moft și îi ajută și pe ei, și pe noi, atunci vom iniția ideea “Ascultați doar marea!”. Barul nostru va rămâne open pentru nostalgicii care vin în Vamă de dragul vremurilor trecute, nu pentru cei ce se adună puhoi. Cornel Lazăr, patronul Amphora:

Așa va fi seară de seară, de acum înainte, ”pe termen nelimitat, cât va fi nevoie”, așa cum a anunțat managerul constănțean.

”Cu unii oameni nu te poți înțelege”

”Este o decizie drastică, dar nu avem cum altfel. Am fost personal să-i rog pe turiști să stea doar 3-4 la masă, am primit ironii în schimb. Deși nu mă ajută deloc la afacere, o să restricționez la limită numărul de oameni, cât să rezistăm, dacă se va putea. Oricum, vineri, a fost prima seară a noilor măsuri luate în Vamă, cu muzica pe silențios, dar tot nu te poți înțelege cu unii oameni. Am dat muzica încet de se auzeau între ei, însă nu vor să respecte regulile impuse de autorități, susține Lazăr.

Recomandări Cum explică două judeţe că nu au nici un caz de COVID-19 în ultimele zile

Acesta se plânge și de comportamentul forțelor de ordine. “Poliția și Jandarmeria ne scot pe noi vinovați, că-i ”atragem”. Sunt patrule în Vamă, dar nu fac față. Dacă înainte erau două mii de oameni în Vamă, să zicem că vineri seară au fost o mie, dar tot aglomerație este. Așa că am luat această decizie drastică, ar mai putea fi luată și de alții”, a mai adăugat Cornel Lazăr.

Joi, patronii de cluburi și de terase din Vama Veche au avut o întrevedere cu primarul din Limanu, Daniel Georgescu, și s-a ajuns la o înțelegere ca locațiile din localitate să nu mai aibă muzică de petrecere sau DJ după asfințitul soarelui. Doar muzică pe silențios.

”Cei ce cred în coronavirus sunt bine primiți”

Un alt patron cu club în Vamă, este vorba de Andrei Sosa de la Expirat, va apela la altă strategie.

”Noi avem avantajul de a avea terasa pe proprietate privată, Cornel de la Amphora e pe domeniul public și nu poate limita accesul persoanelor, fără a se certa, eventual, cu oaspeții nepoftiți. Noi controlăm mai ușor, am pus totul la linie, cine nu respectă, nu e bine primit. Cu noua măsură, cu muzica în surdină, e mult mai bine, dar nu perfect. În fața teraselor se mai îmbulzesc oamenii, dar mergem și vorbim cu grupurile. Acum, depinde de oameni, sunt ca peste tot. Le-am zis: «Cine crede în COVID-19 și vrea să se protejeze este oaspetele nostru, scandalagii și conspiraționiștii nu, pot merge în alte părți!»”, a spus acesta.

Recomandări FOTO. Petrecerea despre care nu vrea să vorbească nimeni, după apariția cazurilor de COVID-19 la PRO TV: Andreea Esca și Delia, la mare, la un eveniment fără reguli sanitare

”Mai bine mai puțin, decât deloc”

“Sincer, noi păstrăm muzica pe silențios și cred că măsura aceasta ar trebui menținută pe durata întregului sezon din acest an. Ne-a scăzut cifra afacerii, drastic, dar preferăm să câștigăm mai puțin decât deloc. Și turiștii trebuie să priceapă că asta e realitatea acum, dacă vor să vină la mare, în Vamă, să se bucure de mare, de nisip, de plajă, de atmosferă, trebuie să respecte regulile”, a explicat Sosa pentru Libertatea, oferind și un video care arată cum au trăit românii prima seară de ”distracție pe silențios” din noua Vamă Veche.

