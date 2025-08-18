Cimitir de mașini la marginea orașului Broșteni, după inundații

Orașul Broșteni a fost puternic afectat de viitură și inundații la finalul lunii trecute. Trei persoane și-au pierdut viața în timpul catastrofei și sute de case au fost distruse. Unele locuințe au fost luate pe sus de apă, în timp ce altele au fost complet inundate, iar oamenii nevoiți să se refugieze pe acoperiș.

La aproape o lună de la tragedia din Broșteni, pompierii și voluntarii încă lucrează la remedierea pagubelor. Între timp, în mediul online au apărut imagini cu „cimitirul” de mașini de la marginea orașului.

Toate autoturismele care au fost luate de viitură și distruse în timpul inundațiilor au fost duse la ieșirea din localitate. Clipul a apărut pe contul de Facebook „Furtuni România”, iar în imagini se vede cum autoturismele complet distruse, fără geamuri și îndoite stau așezate pe marginea drumului.

„Caroseriile mașinilor trădează forța cu care viitura a lovit acum două săptămâni”, scrie în descrierea videoclipului publicat pe contul de Facebook.

Zeci de reacții în online

Reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online, după imaginile cutremurătoare cu mașinile distruse de viitură. Internauții cer măsuri din partea Executivului după tragedia de la Broșteni și sunt de părere că cineva ar trebui să răspundă pentru dezastrul din județul Suceava.

„O imagine cât 1.000 de cuvinte pentru a exprima dezastrul prin care au trecut cei din zona afectată!

Aștept măsuri guvernamentale pentru a nu se mai repeta astfel de tragedii și măsuri penale față de cei care nu au făcut mai nimic din fișa postului călduț pe care l-au ocupat în ultimii 35 de ani!”, a scris o persoană la postarea de pe Facebook.

Ajutoare financiare pentru sinistrați

Inundațiile devastatoare din județele Suceava și Neamț au lăsat în urmă pagube semnificative. Guvernul României a anunțat recent măsuri de sprijin financiar pentru sinistrați. Potrivit News.ro, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a stabilit acordarea de ajutoare de urgență pentru persoanele afectate.

Sumele alocate variază între 15.000 și 30.000 de lei per locuință, în funcție de gravitatea pagubelor. Conform hotărârii CNSU, se vor acorda:

15.000 de lei pentru locuințe afectate în proporție mai mică de 75%

25.000 de lei pentru locuințe afectate în proporție mai mare de 75%

30.000 de lei pentru locuințe distruse integral

În plus, familiile persoanelor decedate în urma inundațiilor vor primi câte 15.000 de lei.

Evaluarea pagubelor și distribuirea fondurilor

Stabilirea cuantumului despăgubirilor se va face pe baza evaluărilor comisiilor. Acest proces permite o abordare individualizată a fiecărui caz, ținând cont de specificul pagubelor suferite de fiecare familie.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va promova proiectul de hotărâre de Guvern pentru acordarea ajutoarelor financiare. Fondurile vor fi asigurate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Inundațiile din iulie au distrus orașul Broșteni

Inundațiile devastatoare din orașul Broșteni, județul Suceava, au avut loc în zilele de 27 și 28 iulie 2025. Fenomenele hidrometeorologice periculoase au generat viituri și inundații masive, care au afectat peste 50% din gospodăriile localității și au provocat pagube majore la infrastructură, case și gospodării.

Din cauza ploilor torențiale în interval scurt, apele au luat-o la vale, măturând totul în cale, iar intervențiile de salvare au fost îngreunate de inaccesibilitatea unor zone pe cale terestră, fiind necesară intervenția elicopterelor.

În urma inundațiilor, au fost cel puțin 3 persoane decedate, peste 200 de gospodării afectate și aproximativ 600 de locuitori care nu au mai putut sta în casele lor. Dezastrul a fost considerat unul de amploare, iar autoritățile au mobilizat forțe mari pentru ajutor și recuperare.

Bilanțul pagubelor materiale după inundațiile din Suceava

Bilanțul pagubelor materiale cauzate de inundațiile din orașul Broșteni în iulie 2025 este următorul:

Valoarea pagubelor doar la locuințele afectate este estimată la aproximativ 10 milioane de euro;

Au fost complet distruse 36 de case și avariate 561 de case, plus 14 case inundate;

Distruse au fost 356 de anexe gospodărești, iar 289 de anexe au fost avariate, în plus față de 32 de anexe gospodărești inundate;

Infrastructura rutieră afectată include 97 km de drumuri județene, 16 km de străzi, 164 km de drumuri comunale, 7,5 km drumuri vicinale, 8 km drumuri agricole și 6 km drumuri forestiere;

Au fost complet distruse 6 poduri și avariate 34, 5 podețe complet distruse, 146 înfundate și 38 avariate, plus 8 punți pietonale afectate;

Peste 5 km de apărări de maluri au fost avariate și 6 km de eroziuni de maluri s-au produs;

În total, în județul Suceava, în zonele afectate, au fost peste 2.300 de persoane sinistrate;

Au fost afectate peste 470 de gospodării în județele Suceava și Neamț, iar în Broșteni, peste 50% dintre gospodării au fost afectate.

Aceste pagube se situează la zeci de milioane de euro, iar autoritățile au început deja eforturile de reconstrucție și sprijin financiar pentru comunitățile lovite de dezastru.

