A fost dată prima tranşă de sprijin financiar

Conform șefului DSU, despăgubirile vor fi calculate pe baza a trei categorii: 

  • persoane cu autorizație de construire – sau pentru care aceasta nu este necesară, deoarece casa a fost ridicată înainte de adoptarea legislației privind autorizațiile – și asigurare,
  • persoane cu autorizație dar fără asigurare;
  • persoane fără autorizație și fără asigurare. 

Totodată, există cazuri în care locuințele sunt asigurate, dar nu au autorizație de construire.

 „A fost dată prima tranşă de sprijin financiar de urgenţă celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Neamţ şi Suceava, localitatea Broşteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat experţii, pentru evaluarea pagubelor asupra locuinţelor şi a anexelor locuinţelor respective. Au participat, bineînţeles, toate instituţiile şi s-au făcut evaluările luând în considerare sumele recomandate de ASF, care există în registrele ASF, în registrele Ministerului Finanţelor, au fost comparate inclusiv cu sumele pe tranzacţii pe locuinţe din zonele respective, ca să se stabilească exact suma care va fi despăgubită pentru fiecare persoană sau familie afectată. Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, şi în viitor, când despăgubim în urma unor inundaţii sau dezastre”, a spus joi, 14 august 2025, Raed Arafat, conform News.ro.

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care stabileşte criteriile după care se vor acorda despăgubirile, a fost votată astăzi, 14 august 2025.

„Asta după ce Ministerul Muncii, care este abilitat prin această hotărâre, săptămâna viitoare va propune hotărâre de guvern de alocare a fondurilor şi care vor fi date fie consiliilor judeţene, fie UAT-urilor, autorităţile locale şi primăriile pe raza cărora au fost făcute evaluările”, a mai precizat șeful DSU.

Sumele alocate sinistraților

Pentru prima categorie, cei cu autorizație și asigurare, se va plăti 90% din diferența dintre suma stabilită de comitetul județean și cea acordată de asigurator.

„Adică, primeşte de la asigurator suma la care a fost asigurată casa şi 90% din diferenţa până la suma stabilită ca evaluare de către comitetul judeţean”, a explicat șeful DSU.

Conform acestuia, beneficiarii vor primi un avans de 30% pentru a începe reparațiile: „Mai mult decât atât, având în vedere că procedura de despăgubire a asigurării poate dura mai mult, ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul judeţean, ca să poată începe lucrări de reparaţii, de reconstrucţie, etc., după care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va face calculaţia şi se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi înapoi mai mulţi bani din partea guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferenţa între ce despăgubăşte asigurarea şi ce avem în evaluarea comitetului de evaluare”.

În cazul celor cu autorizație, dar fără asigurare, se va plăti 70% din valoarea stabilită de comitetul de evaluare: „Deci ei nu au asigurare, este suma care este stabilită de comitetul de evaluare şi atunci vor primi 70% din suma respectivă. Şi acest semnal se dă astfel încât oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea pe asigurări”.

Pentru cei fără autorizație și fără asigurare, despăgubirea va fi de 50% din suma stabilită de comitetul județean.  

„Mai există cazuri în care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat. Pentru cei care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat, o să se ia suma care se plăteşte de la asigurări şi se va plăti 70% din diferenţa între suma plătită de asigurator şi suma evaluată de către Comitetele de evaluare. Deci cam astea sunt criteriile”, a afirmat Arafat.

În județul Suceava, totalul despăgubirilor este estimat la aproape 3,8 milioane de euro, din care 1,5 milioane reprezintă sumele pentru casele asigurate. În Neamț, despăgubirile totale sunt estimate la 9,5 milioane de lei, dar ar putea scădea la 7,5 milioane.

Amintim că furtunile au provocat pagube majore în județele Neamț și Suceava. Orașul Broșteni a fost cel mai afectat, după ce pârâul Neagra și-a ieșit din matcă și a inundat cu apă și nămol întreaga localitate. 

Trei persoane au murit în timpul viituri de la Broșteni, două dintre acestea fiind găsite de pompieri chiar în apele pârâului. Sute de case au fost inundate și avariate, iar aproximativ 36 de gospodării au fost distruse complet în urma viiturii.

