Cum conduci în siguranță în condiții de ceață

De aceea, în continuare îți vom da câteva sfaturi utile care sperăm să-ți fie de folos atunci când vei fi nevoit să conduci în astfel de condiții dificile.

Folosește luminile de ceață

În condiții de vizibilitate redusă trebuie să fii cât mai vizibil pe șosea, lucru valabil și pentru ceilalți participanți la trafic. Pentru asta este obligatoriu să folosești corect luminile de ceață. Astfel, proiectoarele de ceață (unde este cazul) trebuie aprinse împreună cu faza de întâlnire (faza scurtă) a farurilor. Nu folosi faza lungă pentru că vizibilitatea va fi și mai scăzută. În același timp, trebuie să aprinzi și stopurile de ceață pentru a fi văzut de la distanță.

Nu circula cu viteză mare

Pe timp de ceață vei avea mai puțin timp la dispoziție pentru a reacționa în caz de nevoie decât în condiții de drum normale. De aceea, se recomandă că circuli cu viteză redusă și prudent, în special în viraje sau la traversarea podurilor, locuri unde gheața este cvasiprezentă. Viteza prevăzută de lege în condiții de vizibilitate de sub 100 de metri este de maximum 30 km/h în localități și cel mult 50 km/h în afara orașelor. Dacă șoseaua are o singură bandă pe sens, evită depășirile. În plus, nu brusca accelerația, frâna sau volanul.

Menține o distanță adecvată față de mașina din față

Pentru a preîntâmpina producerea unui accident este esențial să menții o distanță suficient de mare față de mașina din fața ta. Se recomandă ca această distanță să fie de două ori mai mare decât cea pe care trebuie să o ai în condiții normale de drum. Spre exemplu, dacă în condiții de drum ideale se recomandă „regula celor două secunde”, pe timp de ceață, aplică regula celor cinci secunde. Astfel, vei avea mai mult timp pentru a reacționa într-o situație-limită.

Nu circula cu geamurile murdare

Asigură-te în permanență că parbrizul, luneta și geamurile laterale sunt curate. Dacă la vizibilitatea redusă din cauza ceții se adaugă și o suprafață vitrată murdară, vei avea mari dificultăți în a avea o vizibilitate ideală. De aceea, pentru a combate umiditatea din atmosferă care se depune continuu, trebuie să folosești ștergătoarele, dar și sistemul de degivrare a parbrizului și a lunetei. De asemenea, întredeschide geamul de la șofer pentru o dezaburire mai rapidă și menține sistemul de dezaburire pe cald.

Ghidează-te după marcajul de pe șosea

Fii în permanență concentrat asupra drumului și încearcă să-ți menții banda de deplasare. Ca să-ți fie mai ușor, în condițiile date de vizibilitate redusă, îți recomandăm să faci asta orientându-te după marcajul de pe marginea din dreapta a șoselei. Unii șoferi adoptă această tehnică, însă se ghidează după marcajul de la axul drumului. Totodată, deschide geamul pentru a putea auzi mai bine alte autovehicule mai ales dacă sistemul audio este pornit.

Amână călătoria dacă nu este o urgență

Ca și în orice alte condiții meteo severe, pornește la drum doar dacă ești nevoit să o faci. Dacă poți amâna călătoria, nu ezita să o faci până după ce se mai ridică ceața. Dacă ești deja pe drum și condițiile de drum se înrăutățesc, poți să programezi o oprire de mai lungă durată într-o benzinărie sau într-o parcare. Dacă vremea nu se îndreaptă poți lua în calcul chiar să petreci noaptea într-un hotel și să-ți continui drumul a doua zi. Nu opri niciodată mașina pe marginea drumului în condiții de ceață deoarece constituie un real pericol atât pentru tine, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

