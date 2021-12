Actorul din serialul „VLAD” a trecut prin momente foarte dificile, după ce medicii l-au anunțat că are o tumoră. Adrian Nartea mărturisea că i s-a spus că va rămâne desfigurat și a suferit două intervenții chirurgicale. Vedeta avea o tumoră la cap, în spatele ochiului, iar vestea l-a îngrozit.

Întrebat cum a primit vestea din partea medicilor, Adi Nartea spune că a avut o mulțime de întrebări la momentul respectiv.

„Este foarte greu să răspund, pe scurt, ce a însemnat. De la aflarea veștii și până la momentul operației, viața mea s-a

schimbat total. Mi-am dorit să dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, încât în mintea

ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăiești? Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebări pe care nu le-aș fi pus altfel vizavi de viața și de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile să o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, sa îi spunem”, a declarat actorul pentru VIVA!.

Familia i-a fost alături în acele clipe cumplite prin care a trecut și acesta le este recunoscător că l-au susținut în cea mai grea perioadă a vieții sale.

„A fost o perioadă dificilă, este clar. Dar am fost norocos să le am alături de mine pe Alina, Mara și mama mea. Indiferent de clipă, au fost acolo și asta m-a motivat și mai mult să fac tot ce ținea de mine pentru a reveni cât mai rapid acasă și pentru a fi bine”, mai spune Adi Nartea.

Cum s-a schimbat viața lui Adrian Nartea după problemele de sănătate

La vremea respectivă, actorul a avut două intervenții chirurgicale în Franța. Acum, Adrian Nartea mărturisește că merge periodic la control și la analize.

„Din punct de vedere clinic, sunt sănătos, fac controale regulate. Nu pentru că ar fi obligatoriu, ci pentru ca așa e bine. După 40 de ani sau chiar și înainte e bine să mergi la analize, la controale, pentru a-ți organiza cât mai bine viața și pentru a avea grijă de sănătate”, a declarat Adrian Nartea pentru sursa mai sus menționată.

După toate momentele grele prin care a trecut, vedeta și-a găsit puterea de a merge mai departe. Adrian Nartea se bucură din plin de viață și spune cum i s-a schimbat viața, după ce a avut grave probleme de sănătate.

„Mi s-au schimbat, într-adevăr, valorile. Îmi dau seama că toate lucrurile după care alergam zi de zi sunt impuse de noi, de societate, de modele impuse și uităm de unde plecăm. Uităm că suntem oameni între oameni, că simțim, că respirăm, și asta este cel mai important. Se pot întâmpla atât de multe tragedii, încât faptul că nu am ajuns să plătesc

factura la timp… este deja cu zâmbet. Cam asta ar fi lecția pe care am învățat-o”, mărturisește actorul.

