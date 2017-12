În era tehnologiei, Moș Crăciun nu mai poate scăpa fără să fie urmărit. Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) va fi tot timpul pe urmele sale, ca în fiecare an. Astfel, fiecare copil poate să afle exact în cât timp își va găsi cadoul sub brad. Nu doar NORAD va fi pe urmele Moșului, ci și Google, care are un site special.

UPDATRE 24 decembrie | Moș Crăciun a pornit deja la drum și a împărțit sute de mii de cadouri. O arată sateliții NORAD care îi urmăresc întreaga călătorie.



NORAD are experiență în ceea ce privește urmărirea traseului lui Moș Crăciun, căci face acest lucru de mai bine de șase decenii. Totul a început în 1955, când un ziar din Statele Unite a publicat un număr de telefon la care copiii puteau vorbi cu Moș Crăciun. Numărul a fost scris greșit, astfel încât cei mici au sunat chiar la Comandamentul Continental de Apărare Aerospațială, predecesorul NORAD.

Ofițerii de serviciu nu au fost deranjați de telefoanele primite, ci din contră. Așa au început să urmărească în fiecare an sania Moșului.

Călătoria în jurul lumii începe pe 24 decembrie, când Moș Crăciun pleacă de la Polul Nord și merge din țară în țară, oferind cadouri copiilor din întreaga lume. Site-ul noradsanta.org prezintă imagini live din locurile prin care ajunge Moş Crăciun.

Nu doar NORAD îl urmărește pe Moș Crăciun, ci și Google. Pe pagina Google Santa Tracker se face numărătoarea inversă până în momentul în care Moș Crăciun va porni la drum, cu a sa sanie trasă de reni. În așteptarea marelui moment, aici se găsesc mai multe jocuri.