Prognoza meteo pentru 16 august, în București

Pe 16 august, între orele 12.00 și 21.00, vremea va fi caniculară după-amiaza cu o maximă a temperaturii aerului de 34…35 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia și posibil va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Prognoza meteo pentru intervalul 17-18 august, în București

În intervalul 17 august, ora 12.00 – 18 august, ora 10.00, vremea va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade iar cea minimă va fi de 17…18 grade, mai

scăzută în zona preorășenească spre 15 grade.

Meteorologii avertizează că în intervalul 16 august, ora 12.00 – 16 august, ora 21.00, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Totodată, în intervalul 17 august, ora 12.00 – 17 august, ora 21.00, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.