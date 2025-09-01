Primele bilanțuri: 250 de morți și peste 500 de răniți

Oficialii talibani au declarat pentru BBC că cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 sunt tratate în spitale pentru răni. Mai multe sate au fost „complet distruse”, iar autoritățile se tem că bilanțul real ar putea fi mult mai mare. Agenția de știri afgană Bakhtar și Tolonews vorbesc despre 250 de persoane ucise și alte 500 rănite în cutremurul care a lovit districtele Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi și Chapa Dara din provincia Kunar.

Și ministerul Sănătății a avertizat că numărul victimelor este provizoriu și că ar putea crește.

„Rapoarte neconfirmate indică faptul că aproape 30 de persoane dintr-un sat au fost ucise, dar până acum nu există cifre exacte privind numărul victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Sharafat Zaman.

El a precizat că trei sate au fost „complet distruse și au suferit pagube grave”. „Unii dintre răniți au fost evacuați, iar victimele prinse sub casele prăbușite au fost recuperate. Numărul răniților și al morților este probabil mai mare, dar, deoarece zona are acces și comunicații limitate, echipele noastre sunt încă la fața locului. Odată ce vom colecta cifre exacte, cu voia lui Dumnezeu, le vom împărtăși cu voi”, a adăugat Zaman.

Salvările, o cursă contra cronometru

Provincia Kunar, cea mai afectată, este în proporție de 90% acoperită de munți. Drumurile înguste au fost blocate de alunecările de teren provocate de cutremur, ceea ce face imposibil accesul rutier.

„Singura modalitate de a ajunge la supraviețuitori este cu elicopterele”, au explicat autoritățile. Surse locale au confirmat că mai multe elicoptere cu personal medical au aterizat în valea Mazar pentru a trata răniții și a transporta cazurile grave la spitalele din Kabul sau Nangarhar.

Guvernul taliban a făcut apel la organizațiile internaționale pentru ajutor umanitar de urgență.

Autorități: „Sute de oameni ar putea fi morți”

Un oficial taliban din Kunar, care coordonează transportul victimelor cu elicopterele, a declarat pentru BBC că „într-un sat, 21 de persoane au murit și 35 au fost rănite”.

Alte surse din regiune au transmis că „sute de oameni sunt morți”, însă numărul exact al victimelor nu a putut fi confirmat. Rețelele mobile nu funcționează în unele zone, iar drumurile sunt distruse de alunecări de teren și inundații.

Un dublu dezastru: cutremurul a lovit zone deja afectate de inundații

Regiunea a fost lovită cu doar două zile înainte de inundații puternice, care au ucis cel puțin cinci persoane și au afectat peste 400 de familii, scrie China Xinhua News.

Organizația Internațională pentru Migrație a raportat duminică distrugeri masive în provinciile Nangarhar și Kunar, unde inundațiile au provocat alunecări de teren și au avariat infrastructura, perturbând chiar și traficul dintre Afganistan și Pakistan.

Afganistan, o țară vulnerabilă la cutremure

Afganistanul este situat la intersecția plăcilor tectonice indiene și eurasiatice și este extrem de predispus la cutremure. În 2022, un seism cu magnitudinea de 5,9 a ucis cel puțin 1.000 de persoane în estul țării.

Dezastrul de acum a fost provocat de un cutremur și mai superficial, la doar 8 kilometri adâncime. „Clădirile din Afganistan, construite din lemn, cărămizi de lut sau beton fragil, nu sunt rezistente la cutremure”, au explicat specialiștii.

Alunecările de teren care urmează adesea seismelor amplifică distrugerile, dărâmă case și blochează râurile și drumurile, îngreunând accesul echipelor de salvare.

Cutremurul vine într-un moment în care Afganistanul se confruntă deja cu secetă severă, reducerea ajutoarelor internaționale și o foamete pe care Programul Alimentar Mondial o descrie drept „fără precedent”.

„Acest cutremur este un alt șoc crud pentru poporul afgan”, au transmis corespondenții BBC din regiune.

