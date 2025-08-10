Cutremurul a fost resimțit în numeroase orașe din vestul țării, printre care Istanbul și Izmir, potrivit autorităților turce, care nu au anunțat până în prezent pagube sau victime.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis:

„În ziua de 10 August 2025, la ora 19:53:49 (ora locală a României), s-a produs în WESTERN TURKEY un cutremur puternic cu magnitudinea ml 6.2, la adâncimea de 30.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km NE de Akhisar, 43 km E de Soma, 48 km SE de Balikesir, 81km E de Bergama, 85 km N de Salihli, 90 km NE de Turgutlu, 91 km S de Mustafakemalpasa, 91 km NE de Manisa.

Seism resimțit și în România

Pe 23 aprilie 2025, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 pe scara Richter s-a produs în Turcia, conform Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), fiind resimțit și în România.

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 a lovit Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, provocând panică în rândul locuitorilor. Oamenii s-au grăbit pe străzi în timp ce clădirile se cutremurau. Martori oculari au descris momentele de groază. „Am simțit cutremurul, trebuie să ies”, a declarat pentru Al Jazeera un decorator care lucra într-un apartament de la etajul patru, lângă Turnul Galata.

Epicentrul a fost localizat la 39 de kilometri sud-vest de Büyükçekmece și la 26 de kilometri sud de Silivri, ambele orașe fiind situate în vestul Istanbulului, într-o zonă dens populată.

Conform EMSC, au existat două replici până acum ale cutremurului, una de 5 grade pe scara Richer, petrecută la doar 2 minute după seismul inițial, și alta de 5,3 grade, petrecută la aproximativ un sfert de oră după seismul inițial.

Turcia și Siria au fost devastate în urmă cu doi ani de un cutremur care a făcut peste 41.000 de victime.







