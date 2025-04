UPDATE: Un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 a lovit Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, provocând panică în rândul locuitorilor. Oamenii s-au grăbit pe străzi în timp ce clădirile se cutremurau. Martori oculari au descris momentele de groază. „Am simțit cutremurul, trebuie să ies”, a declarat pentru Al Jazeera un decorator care lucra într-un apartament de la etajul patru, lângă Turnul Galata.

Deși nu au fost raportate imediat pagube, oamenii au evacuat clădirile din precauție. Televiziunea TGRT a informat că o persoană a fost rănită după ce a sărit de la balcon în timpul cutremurului.

Kemal Cebi, primarul districtului Kucukcekmece din vestul Istanbulului, a declarat pentru NTV că nu există „încă evoluții negative”, dar a menționat că sunt ambuteiaje și că multe clădiri erau deja în pericol din cauza densității zonei.

Ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, a anunțat pe X că autoritățile de urgență au început „evaluările pe teren”. Cutremurul a avut loc în timpul unei sărbători publice în Turcia, ceea ce a complicat eforturile de evaluare și intervenție.

Locuitorii Istanbulului rămân în alertă, așteptând informații suplimentare despre magnitudinea și impactul seismului.

Recomandări Lista deputaților și senatorilor POT care nu aveau venituri sau locuri de muncă înainte de a ajunge în Parlament

Cutremurul a fost resimțit puternic la Istanbul, așa cum se poate observa în videoclipul de mai jos, care surprinde momentele în care acesta are loc, chiar în timpul unei emisiuni de știri. Camerele încep să se miște, iar moderatoarea emisiunii este vizibil panicată.

CNN Turk's broadcast during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/sm0l7TB1zz — Clash Report (@clashreport) April 23, 2025

Un alt video arată cum a fost resimțit cutremurul în interiorul unei locuințe.

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks. pic.twitter.com/dnco5ndj3Z — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025

Știrea inițială: Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs miercuri, 23 aprilie, în vestul Turciei, în apropiere de Marea Marmara, notează Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Acesta a fost resimțit și în țările vecine și apropiate, inclusiv în România, Moldova, Bulgaria, sau Grecia. Seismul a avut loc la ora 12:49, ora locală (09:49 UTC), la o adâncime de doar 6 kilometri, fiind resimțit intens în mai multe localități din regiune, inclusiv în zona metropolitană a Istanbulului.

Recomandări Propunerea controversată a lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Ce conține „oferta finală” pentru Kiev

Epicentrul a fost localizat la 39 de kilometri sud-vest de Büyükçekmece și la 26 de kilometri sud de Silivri, ambele orașe fiind situate în vestul Istanbulului, într-o zonă dens populată.

Conform EMSC, au existat două replici până acum ale cutremurului, una de 5 grade pe scara Richer, petrecută la doar 2 minute după seismul inițial, și alta de 5,3 grade, petrecută la aproximativ un sfert de oră după seismul inițial.

Turcia și Siria au fost devastate în urmă cu doi ani de un cutremur care a făcut peste 41.000 de victime.



Istorii electorale Ce mișcare din 2006 a forțat un rege să reinstaureze parlamentul pe care îl dizolvase printr-o lovitură de stat cu un an înainte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce americanii votează marțea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană 90% dintre buletinele de vot sunt trimise alegătorilor prin poștă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce primar a câștigat alegerile cu doar 19 voturi dintr-un total de 35 exprimate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară asiatică a raportat o prezență de 99,99% la alegerile parlamentare din 2019? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini noi din casa istorică a Iuliei Albu. Îmbrăcată într-o rochie decupată, vedeta a arătat zidurile scorojite și instalația refăcută

Urmărește-ne pe Google News