Cutremurul s-a resimțit în mai multe orașe din regiune. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la 28 km vest de Focșani, 71 km nord de Buzău și 80 km sud-vest de Bârlad. De asemenea, a fost simțit la 82 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud de Bacău și 97 km est de Brașov.

În contextul activității seismice din România în 2025, acest cutremur este considerat de intensitate moderată. Cele mai puternice seisme înregistrate anul acesta au avut magnitudinea 4,4 respectiv 4,6 pe scara Richter, producându-se în februarie în Buzău și în mai în Vrancea.

În 2024, cel mai semnificativ cutremur a avut o magnitudine de 5,4, afectând județul Buzău în septembrie.

