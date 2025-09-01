Un motor microhibrid care funcționează cu benzină și GPL

Pentru a reduce emisiile de CO₂ și a respecta cerințele Uniunii Europene, cea mai eficientă soluție este vânzarea multor mașini electrice, dar aceasta este și cea mai scumpă tehnologie. Următorul pas îl reprezintă hibridele plug-in, pe care Dacia nu are în plan să le introducă.

Totuși, mai există o soluție cu motor cu ardere internă care reduce semnificativ emisiile de CO₂: GPL-ul, sau gazul petrolier lichefiat.

La Dacia se consideră că motoarele cu ardere internă încă mai pot evolua pentru a-și reduce emisiile și că acest lucru este posibil prin combinarea celor două tehnologii care au dat rezultate bune până acum. Noul motor dezvoltat de Horse, filiala Grupului Renault pentru motoare cu ardere, a început deja să fie produs în România și promite un consum foarte scăzut și un cost per kilometru redus.

În acest context este vorba despre un motor cu trei cilindri, de 1,2 litri și injecție directă. În plus, dispune de un sistem mild-hybrid de 48 V, cu un mic motor electric care sprijină motorul termic și poate recupera energie la decelerare. Motorul livrează 140 CP la 5.500 rpm și un cuplu maxim de 230 Nm de la 2.100 rpm.

Posibile aplicații în modelele Dacia

Diario Motor menționează că acest motor ar putea fi utilizat pe modelele Duster și Bigster. Inițial, se așteaptă versiuni cu tracțiune față, dar nu sunt excluse nici variantele 4×4.

Dacia a confirmat deja că va avea vehicule cu tracțiune integrală și motorizări microhibride de 48V.

Acestea nu vor avea un arbore central de transmisie care să lege mecanic cele două axe, ci un ax spate propulsat de un motor electric – o tehnologie folosită, de exemplu, la sistemele AWD-i de la Toyota.

Avantajele unui model Dacia 4×4 microhibrid cu GPL

Un astfel de vehicul ar oferi mai multe beneficii:

Consum redus de combustibil Etichetă ECO (în Spania) Autonomie mare Costuri reduse per kilometru

Conform articolului din Diario Motor, actualul Duster GPL 4×2 are un consum omologat (WLTP) de 7,6 litri de gaz la 100 km. La un preț de aproximativ 0,9 €/litru, costul pentru 100 km ar fi de circa 7 euro, comparativ cu 8,5 euro pentru benzină.

Provocări tehnice și incertitudini

Implementarea acestei configurații mecanice ar putea întâmpina dificultăți din cauza spațiului limitat. Atât rezervorul de GPL, cât și cel de benzină au o capacitate mare (50 de litri fiecare), oferind o autonomie teoretică de până la 1.400 km. Însă prezența celui de-al doilea rezervor sub podeaua portbagajului ar putea complica instalarea unui motor electric pe puntea spate.

Preț estimativ și disponibilitate

Deși prețul exact nu este cunoscut, sursa estimează că un astfel de model s-ar putea situa în jurul valorii de 27.000 de euro, bazându-se pe gama actuală Duster.

Totodată, noile modele de Dacia fac furori în rândul românilor, care cumpără cele mai scumpe variante.



