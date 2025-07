Cât a crezut un român din diaspora că se dă dar de nuntă în România: „Am aflat cu stupoare”

„Am fost recent la o nuntă (prima nuntă din viața mea în RO) și am lăsat 100 de lei darul de nuntă în plic, iar acum am aflat că mirii au început să mă vorbească stânga, dreapta pentru că am lăsat 100 de lei și că ‘se iese în pagubă cu mine și să se aibă grijă.”